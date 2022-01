Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van januari 2022

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



Eerder afgelopen maand besproken op iCulture:

Heb je zelf een leuke of interessante app ontwikkeld? Stuur ons dan een mailtje via [email protected] of hou ons op de hoogte via het contactformulier!

iCulture App van de Maand: 112NL De Nationale Politie heeft namens de hulpdiensten in de meldkamer een nieuwe app uitgebracht. Vanuit 112NL kun je snel bellen met 112, al verloopt het gesprek nog wel via je mobiele netwerk. In de app kun je direct aangeven of je de politie, brandweer of ambulance nodig hebt. Als je belt, wordt je naam en locatie live gedeeld met de meldkamer. Een bijzondere functie van 112NL is de chatfunctie. Alleen de meldkamer kan een chatgesprek starten. Dat komt van pas als je niet (goed) kunt spreken of horen, zij het vanwege een medische aandoening of als je vanwege jouw noodsituatie geen geluid kunt maken. Het maakt niet uit welke taal je spreekt, want de app kan alles vertalen. De app is uiteraard helemaal gratis, maar werkt alleen in Nederland. Bekijk ook Met de officiële 112NL-app kun je ook chatten met de meldkamer De Nationale Politie heeft een officiële 112-app uitgebracht, genaamd 112NL. De app laat je direct contact opnemen met de juiste afdeling, maar je kan ook een chat starten.

Hidden Folks

De alom geprezen game Hidden Folks staat nu op Apple Arcade. In dit Nederlandse zoekspel moet je allerlei mensen en voorwerpen vinden in een groter plaatje. Het hele spel is met de hand getekend en er zitten allerlei leuke geluidseffecten in. Je kunt er echt uren mee zoet zijn, dus het is zeker een aanrader voor bijvoorbeeld op reis. Voor Apple Arcade heet het officieel ‘Hidden Folks+’, maar het plusteken zegt niets over de inhoud van het spel. Heb je geen Apple Arcade, dan kun je de betaalde versie nog aanschaffen, zonder plusteken.

Bekijk ook Geprezen Nederlandse game Hidden Folks nu ook op Apple Arcade Een van de meest originele iOS-games van de afgelopen jaren, Hidden Folks, is nu ook te spelen in Apple Arcade. Deze game van Nederlandse hand is een verslavend zoek-en-vind-spelletje.

NowPlaying

Ken je NowPlaying al? Deze app kan als alternatief voor Shazam dienen, maar dan eenvoudiger. Eind vorig jaar schreven we al een review van NowPlaying en de Nederlandse ontwikkelaar Hidde van der Ploeg heeft inmiddels al nieuwe functies toegevoegd. Naast algemene verbeteringen is er nu ook een app voor je Apple Watch. Deze kun je opstarten vanaf een complicatie op je beginscherm. NowPlaying herkent snel welke muziek er speelt en je kunt een nummer meteen toevoegen aan je Apple Music bibliotheek. Dit was ook een wens uit onze review.

Eerder werden andere interessante functies toegevoegd. Je kunt widgets op je beginscherm zetten waarbij het laatst herkende nummer wordt getoond. Dat was ook een wens uit onze review. Verbind je je iPad met een extern scherm (bijvoorbeeld via AirPlay), dan wordt het herkende nummer mooi getoond op je externe scherm. Informatie over het liedje blijft op je iPad staan.

Bekijk ook Review: creëer een scherm voor elke speaker met NowPlaying Heb je speakers in huis zonder scherm, dan herken je misschien wel situaties waarin je meer wil weten over de muziek die wordt afgespeeld of je weet de naam van het nummer helemaal niet (meer). Met NowPlaying moet die situatie worden voorkomen. In deze review lees je onze ervaringen met de app.

PushupChamp

Wil je fit blijven of worden met opdrukken? Dan is PushupChamp iets voor jou. Deze Nederlandse app helpt je erbij, maar ook als je al goed bent in push-ups doen, kan het leuk zijn. De app maakt gebruik van Apple’s Vision Framework en hierdoor worden je push-ups automatisch herkend. Je hoeft dus niet meer zelf te tellen. Verder onthoudt PushupChamp je statistieken en records. Zet je telefoon gewoon tegen de muur en begin met sporten. Er zijn verschillende levels, waarbij je steeds meer wordt uitgedaagd en je kunt ook je eigen tijd verbeteren. In de toekomst moet je ook achievements kunnen krijgen.

Stenos

Aantekeningen maken kan goed van pas komen tijdens vergaderingen en interviews, maar lang niet iedereen denkt eraan of kan dat tegelijkertijd. Daarmee moet Stenos. Deze app, ontwikkeld door de Nederlandse Stijn van Balen, maakt notities terwijl er gesproken wordt. Hiervoor gebruikt de app spraak-naar-tekst-technologie. Er wordt automatisch een nieuwe alinea gemaakt, zodat je niet één grote lap tekst krijgt.

Met Stenos kun je zowel Engelse als Nederlandse gesprekken transcriberen. Later kun je quotes opzoeken, bewerken en opslaan. Zijn je interviews of vergaderingen vooral telefonisch of gebruik je altijd een koptelefoon, dan zal Stenos niet werken. De microfoon van je iPhone moet het geluid wel goed kunnen oppikken natuurlijk. Per uur transcriptie betaal je €1,99. Dat lijkt ons een schappelijke prijs, maar niet als je veel vergaderingen of interviews hebt en je dus per dag meerdere aankopen moet doen.

GetEase

We hebben inmiddels allemaal wel gehoord van flitsbezorgers, maar GetEase pakt het anders aan. In plaats van boodschappen, kun je via deze app allerlei diensten aan huis laten “bezorgen”. Zo kun je een kapper, sportleraar, nagelspecialist, masseur en nog veel meer mensen aan huis (of kantoor) laten komen. Dat is niet binnen 15 minuten zoals met boodschappen, maar je kunt in plaats daarvan een tijdslot inplannen. Momenteel werkt de dienst alleen in Amsterdam, maar GetEase belooft snel uit te breiden.

Bekijk ook Flitsbezorgers: met deze apps kun je snel boodschappen bestellen Iets vergeten bij de supermarkt? Je hoeft de deur niet meer uit! Er zijn steeds meer apps om snel eten en boodschappen te bestellen. Sommige aanbieders beloven binnen 10 minuten te leveren. Welke apps je zoal kunt proberen lees je hier!

Lees verder voor ons hoofdoverzicht Beste Nederlandse apps voor iPhone en iPad!