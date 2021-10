De leukste apps van week 40-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Thinkdrop 2

Ben je nogal chaotisch of heb je baat bij je gedachtes van je af schrijven? Met Thinkdrop 2 kun je dat doen. De mooi ontworpen app is ontwikkeld door de Nederlandse Hoye Lam en biedt allerlei interessante functies. Je kunt schrijven, een bericht inspreken of een foto uploaden om je logboek bij te houden. Kom je later terug op een gedachte? Dan kun je er eenvoudig iets aan toevoegen. Met machine learning probeert de app je bui aan te voelen. Helaas is de app enkel geschikt voor iOS 15 en nieuwer. Kan of wil je niet updaten, dan is de app niet geschikt voor jou.

PiPifier

We bespreken nog een Safari extensie in deze App Gemist. Deze keer is het er een bedoeld voor je iPhone en iPad, want die kunnen sinds iOS 15 ook extensies draaien. Het idee van PiPifier is heel simpel: het zorgt ervoor dat je video’s in Safari eenvoudig via beeld-in-beeld kunt afspelen. Je kunt dan een filmpje kijken terwijl je iets anders doet op je iPhone of iPad. De video blijft op de voorgrond spelen.

Crossy Road+

Ken je Crossy Road nog? Dit mateloos populaire spel is nu beschikbaar via Apple Arcade. De app is hier en daar aangepast zodat je geen in-app aankopen hoeft te doen. Ook zijn er helemaal geen advertenties. In Crossy Road+ is het de bedoeling dat je stap voor stap wegen, rivieren en treinsporen oversteekt. Word je door een object geraakt, dan ben je af. Let op: heel verslavend!

Volv

Voor iedereen die talloze nieuws-apps heeft geïnstalleerd en zowat iedere journalist op Twitter volgt, is er Volv. Deze app heeft als doel om al het nieuws te verzamelen en in headlines te stoppen die je binnen 9 secondes leest. Zo blijf je van hetzelfde nieuws op de hoogte, maar dan sneller. Je kunt natuurlijk altijd meer lezen over een onderwerp. Niet alleen nieuws, maar ook trending video’s en stock memes worden bijgehouden. Volv is Amerikaans, dus niet alles is wellicht even relevant voor jou.