Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van september 2021

iCulture App van de Maand: Cibo Ben je in een restaurant waar je de taal niet spreekt? Restaurants hebben niet altijd een (duidelijke) Engelse menukaart en natuurlijk al helemaal geen Nederlandse. Voor die situaties is er Cibo. Deze app, gemaakt door Jordi Bruin, laat je menukaarten scannen en geeft vrijwel direct de vertaling aan je door. Je kent wellicht de functie van Google Translate waarmee je ook teksten kunt scannen die vervolgend worden vertaald. Een belangrijk verschil met Cibo is de focus op eten en drinken. Scan je de naam van een gerecht, dan kun je foto’s bekijken van het gerecht. Zeker met streekgerechten is dat wel eens de moeite waard, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Wil je weten hoe Cibo werkt en wat we ervan vinden? Lees dan onze review van Cibo. Bekijk ook Review: Nederlandse app Cibo vertaalt menukaarten en laat gerechten zien Met de nieuwe Nederlandse Cibo-app kun je buitenlandse menukaarten ontcijferen - met foto's! Wij hebben deze app getest.

Fiper

Volg je graag het nieuws, maar word je gek van al die verschillende nieuws-apps (en vooral al die pushnotificaties over hetzelfde nieuws)? Misschien is Fiper dan iets voor jou. Deze Nederlandse app bundelt al je nieuwsbronnen in één overzicht. Bij het instellen kies je de nieuwscategorieën die jij interessant vindt. Fiper maakt dan alvast een algemene selectie.

In de tabbalk bovenin vind je de ingestelde categorieën en een manier om bronnen te ontdekken. De app haalt artikelen op via RSS. Helaas zit er geen echte leesfunctie in de app. Volgens de ontwikkelaar is dit juridisch gezien lastig te regelen. Zodra je een artikel opent, wordt de pagina als website geopend. Je blijft wel in de app, dus heel erg is het ook weer niet. De app is helemaal gratis.

Chiff

Chiff is een gratis wachtwoordmanager van Nederlandse bodem. De app onthoudt al je wachtwoorden en zorgt ook voor je verificatiecodes van websites die One Time Passwords (OTP) gebruiken. De broncode van Chiff is openbaar, zodat iedereen kan verifiëren dat de app goed omgaat met je privacy. Heel bijzonder is de app niet qua design, maar het doet z’n werk prima. Vooral bijzonder is het feit dat de app gratis is. De makers hebben vanuit de EU financiering gekregen.

Tuintje van Lassa

Op zoek naar een spelletje voor de kleine? Tuintje van Lassa is een strategisch verzamelspel voor kinderen vanaf 4 jaar. Het is de bedoeling dat spelers stapje voor stapje de juiste voorwerpen uit de tuin pakken. Sommige voorwerpen hebben speciale acties. Er is ook een geheugentrainer waarbij de voorwerpen maar eventjes zichtbaar zijn. Je kunt met maximaal 4 mensen spelen. Er zijn geen in-app aankopen of reclames.

