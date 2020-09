De leukste apps van week 37-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Google Maps op de Apple Watch Al kort na de release van de allereerste Apple Watch in 2015, bracht Google Maps een app voor het horloge uit. Maar nog geen twee jaar later werd de app weer verwijderd. Het was een duidelijke trend: steeds meer bedrijven stopten met hun Apple Watch -app. Google beloofde dat de Apple Watch -versie terug zou komen. Dat heeft wat langer geduurd dan gehoopt, maar sinds deze week is Google Maps weer terug op de Apple Watch De app is een verlenging van de app op je iPhone en niet zozeer een zelfstandige navigatie-app. In het menu zie je je huidige route, maar ook reistijden naar je huis of werkadres. Je kan wisselen tussen de verschillende vervoersmiddelen, zoals auto, het ov of lopend. Ggek genoeg kan je niet wisselen naar fietsen, maar als je op je iPhone een fietsroute start wordt deze wel getoond op de Apple Watch. Op de Apple Watch krijg je stapsgewijze instructies voor je route. Je ziet geen kaart, maar wel een pijl met bijbehorende instructies met straatnamen. Het is helaas niet mogelijk om een route direct te starten vanaf je Apple Watch. Je kan geen adres dicteren of opzoeken, waardoor je reis altijd eerst begint met het plannen via de Google Maps-app op je iPhone. De app voelt daardoor alsnog wat beperkt aan, maar als je graag met Google Maps navigeert kan de app een aanwinst zijn.

Mimestream

Er is altijd wel ruimte voor nóg een mail-app, voor als het bestaande aanbod je nog niet aanspreekt. Mimestream is geschreven in Swift en gemaakt door voormalige Apple-engineer Neil Jhaveri. Hij werkte aan de standaard Mail-app en heeft nu iets gemaakt, dat er wel heel erg op lijkt. Het werkt echter alleen met Gmail. Mimestream is momenteel beschikbaar in beta en is ontworpen met AppKit en SwiftUI. Het voldoet dus aan alle verwachtingen die Apple stelt. Maar bevalt het ook voor jou?

In ieder geval is de app compact en gebruikt een minimale hoeveelheid schijfruimte. Mimestream gebruikt de Gmail API in plaats van IMAP, zodat je Gmail-specifieke functies tot je beschikking hebt. Je kunt bijvoorbeeld je inbox in categorieën indelen en je mailhandtekeningen synchroniseren. Er zitten labels in en je kunt makkelijk zoeken met operatoren. Later komen er nog meer functies bij, zoals ondersteuning voor Google Drive en filteren op de server. Ook staan versies voor iPhone en iPad gepland.

Mimestream is in beta gratis te gebruiken en wordt uiteindelijk een betaalde app via de Mac App Store. Je hebt minimaal Catalina nodig.

Downloaden van Mimestream kan hier.

DetailsPro

Met DetailsPro kunnen ontwikkelaars zelf SwiftUI-projecten maken op de iPhone en iPad. Apple levert zelf geen ontwikkeltools voor iOS. Je kunt alleen met Swift Playgrounds aan de slag. Maar gelukkig zijn er ook apps van derden waarmee je een programmeerproject kunt starten op de iPhone en iPad. DetailsPro is zo’n app. Je kunt SwiftUI-interfaces maken zonder dat je code hoeft te schrijven. Zo kun je anderen alvast een idee geven hoe jouw app eruit gaat zien en wat het doet. Normaal gebruiken ontwikkelaars daar vaak grafische software voor, zoals Photoshop. Maar dan moet je na het ontwerpen alles nog zelf doen. DetailsPro neemt een deel van het werk uit handen.

De simpele interface is geïnspireerd door Apple’s Opdrachten-app, waarbij je de visuele blokken kunt slepen. Het werkt met teksten, afbeeldingen, SF Symbols en meer. De app genereert SwiftUI-code voor elk element dat je toevoegt. Vervolgens kun je het gebruiken als een SwiftUI-project in Xcode. Handig als je onderweg opeens een idee krijgt, maar geen Mac bij de hand hebt.

Proberen is gratis: je kunt maximaal 5 verschillende projecten maken en dat zal voor de meeste probeersels voldoende zijn. Daarmee heb je toegang tot alle functies in de app. Wil je meer, dan betaal je een tientje per maand of zestig euro per jaar voor een oneindig aantal projecten.

Fietsnetwerk

De Fietsnetwerk-app is compleet vernieuwd en heeft nu Premium-functies. De app leidt je langs fietsknooppunten, waarbij de fanatieke fietser nu ook Premium-functies kan afsluiten. Voor een tientje heb je levenslang toegang tot deze functies. Je kunt ook een maand proberen voor iets meer dan twee euro. De Premium-functies zijn onder andere:

Ecostand voor batterijbesparing tijdens routebegeleiding

Landscape modus om route weer te geven op gedraaid scherm

GPX export van de route voor fietsnavigatie

Spraakbegeleiding bij knooppunten

Route naar 1e knooppunt op apart scherm

Knooppunten in de buurt tonen

Dagelijks actualiseren van knooppunten waar nodig

Advertentievrij fietsen

Bewaren van favoriete fietsroutes

In één oogopslag zien welke routes al gefietst zijn en wanneer

Fietsnetwerk wordt gemaakt door een bedrijf uit Harderwijk en claimt de grootste fietsroute-aanbieder van Nederland te zijn. Ze werken samen met UNESCO Werelderfgoed, Natuurmonumenten, Nederlandse bureau voor toerisme en de Vogelbescherming.

Bekijk ook onze lijst met andere handige apps voor fietsers.

Bekijk ook De beste iPhone-apps voor fietsvakanties, mountainbiken en recreatief fietsen Fietsvakantie? Of je nou gaat mountainbiken, wielrennen of rustig wil fietsen in Frankrijk: iCulture zet de beste iPhone-apps voor recreatieve fietser op een rij. We hebben apps voor als je mooie fietstochten wilt maken en als je je fietsprestaties wilt vastleggen met een app.

Company of Heroes

Gamefans kunnen vanaf nu Company of Heroes van Feral op de iPhone spelen. Eerder dit jaar kwam er al een iPad-versie uit. Je hebt minimaal een iPhone 6s nodig om deze game over de Tweede Wereldoorlog te spelen. En je moet een flinke portemonnee meebrengen, want met een prijs van bijna 15 euro is Company of Heroes bepaald niet goedkoop. Je krijgt wel meteen alle inhoud, dus ook alle extra missies en kaarten.

Het gaat hier om een snelle gevechtsgame die sterke overeenkomsten vertoont met de desktopversie. Alles is aangepast aan het touchscreen. Je maakt deel uit van een groep Amerikaanse soldaten, die betrokken is bij de D-Day invasie in Normandië.

Replica

Replica kan een interessante app zijn als je beschikt over een Android TV, of over een Fire TV (al zal die laatste in Nederland en België niet zo wijdverspreid zijn). Met Replica kon je eerder al je scherm vanaf je iOS-apparaat naar een Google Chromecast mirroren. In versie 2 komt daar de mogelijkheid bij om dat te doen met Android TV’s en Fire TV’s. Daarmee wordt de gebruikersgroep nog groter, al kun je er geen content met DRM mee streamen. Replica heeft in versie 2.0 ook een nieuw prijsmodel gekregen. De app zelf is gratis maar beperkt en toont de beelden met watermerk. Wil je HD-kwaliteit en beeldverhouding aanpassen, dan zul je moeten betalen: 15 euro per jaar of eenmalig voor 40 euro.

De Correspondent

Met de app van De Correspondent kun je audioverhalen en podcasts van de bekende nieuws- en opiniewebsite beluisteren. Voorheen waren deze alleen beschikbaar in SoundCloud, maar door een eigen app uit te brengen is De Correspondent daar niet meer van afhankelijk. Ook kan de privacy zo beter gewaarborgd blijven. SoundCloud volgt gebruikers via trackers en Spotify bleek ook geen goed alternatief, vanwege de aanwezigheid van betaalmuren en de macht van deze muziekdienst.

De nieuwsverhalen krijg je voorgelezen via de app en de podcastshows kun je meteen luisteren. Verder kun je in contact komen met de auteurs van De Correspondent. Je ziet op de beginpagina het verhaal van de dag, recent afgespeelde verhalen en een overzicht van podcast. De SoundCloud-pagina van De Correspondent blijft ook gewoon bestaan – voor wie op die manier wil luisteren.

Frame Grabber

Frame Grabber is een gratis iPhone-app waarmee je makkelijk beelden uit video’s kunt halen. Dit kan een oplossing zijn voor mensen die de ingebouwde videofuncties niet handig vinden. De app is open source en wordt gefinancierd uit donaties. Frame Grabber haalt losse stills uit video’s en Live Photos, zodat je een perfect stilstaand plaatje hebt om bijvoorbeeld als omslagfoto te gebruiken. Met de pijltoetsen kies je het gewenste beeld, in volle resolutie. Je slaat het op als JPG of HEIF.