De leukste apps van week 30-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

iCulture App van de Week: myview Met myview (ja, het is zonder hoofdletters) kun je vloggen, maar dan nét iets anders. Deze app van Nederlandse bodem kan vloggen met zowel je selfie- als achtercamera tegelijk. Je kijkers kunnen zo jou zien én wat jij zelf ziet. Je kunt myview ook gebruiken als een soort sociaal medium door anderen te volgen. Jouw vlogs worden ook op je profiel opgeslagen. Tijdens het vloggen kun je filters over het beeld gooien om bepaalde effecten te creëren. De app is gratis te gebruiken en bevat ook geen in-app aankopen. Een klein nadeel is wel dat je een iPhone XS, iPhone XR of nieuwer nodig hebt. Oudere apparaten kunnen het niet aan om twee camera’s tegelijk te gebruiken.

HomeSpy

HomeSpy is zoals de naam al zegt een spion voor je woning, maar dan in de goede zin van het woord. Met HomeSpy kun je allerlei info uit je HomeKit-apparaten halen. Je kunt hiermee bekijken wat je zoal in huis hebt staan, van welke generatie de accessoires zijn en welke firmware erop staat. Dit kan erg praktisch zijn als je in de winkel staat en je afvraagt of je een bepaald accessoire al hebt en of je recent nog de firmware hebt bijgewerkt.

Je kunt de app niet gebruiken om de indeling van je HomeKit-accessoires te veranderen. HomeSpy is een geinige app om te bekijken, maar dagelijks gebruik zit er natuurlijk niet in.

placiibo

Met behulp van placiibo kun je eenvoudig NFC-tags schrijven. Deze app beperkt zich echter niet tot NDEF-tags, maar schrijft ‘raw’ NFC-tags met binaire data. De ontwikkelaar noemt als voorbeeld dat je dit bijvoorbeeld kunt gebruiken voor toegangsbeheer in gebouwen. De naam van de app is overigens afgeleid van amiibo, wat NFC-figurines zijn van Nintendo.

Mos

Mos maakt het gebruik van een muis met je Mac beter. Je kunt hiermee instellen hoe gevoelig de verschillende onderdelen van je muis of trackpad zijn. Zo stel je per app in hoe gevoelig je kunt scrollen. Ook stel je in of je omgekeerd wil scrollen. Dat betekent dat je naar boven scrolt/veegt om naar beneden te gaan. Per app kan je voorkeur anders liggen. Met de ingebouwde instellingen van je Mac stel je het in voor alles of niets, maar Mos gaat dus een stapje verder.

Je kunt Mos gratis downloaden vanaf de website van de ontwikkelaar.

Trafdri Flow

We bespreken wel vaker handige apps voor je slimme lampen, zo ook vandaag met Tradfri Flow. Met deze app maak je dynamische scènes voor je IKEA Tradfri-lampen. Zo stel je bijvoorbeeld een kaars-scène in. De lampen flikkeren dan geel licht, waardoor het echt lijkt alsof de kamer verlicht wordt met kaarsen. Ook kun je gewoon een kleurenloop maken waarbij de lampen alle kleuren langsgaan in één beweging. Deze app is van dezelfde maker als Tradfri Thunder en Tradfri Melodi.

Arrog

Deze met de hand getekende game heeft een duister thema, maar wel een mooie betekenis. Het doel is om een man zijn dood te leren accepteren. Dat doe je door samen met hem al zijn dromen na te gaan. Heeft hij ze bereikt? Het is een poëtisch verhaal zonder woorden volgens de ontwikkelaars. Onderweg is het de bedoeling dat je simpele puzzels met logica oplost. De hele game is zwart-wit met hier en daar een kleuraccent.

The Lullaby of Life (Apple Arcade)

Abonnees van Apple Arcade kunnen deze week ‘The Lullaby of Life’ gaan spelen, een nieuwe titel van ontwikkelaar 1 Simple Game. In deze game ga je de oorsprong van het leven ontdekken aan de hand van ontspannende geluiden. Ontdek de wereld en gebruik de muziek om het leven te laten bloeien.

Er zit geen tekst in dit avonturenspel, waarbij het dragen van oortjes of een koptelefoon wordt aanbevolen. Rustig en zonder stress.