De leukste apps van week 29-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

OmniPlan 4

Met OmniPlan 4 haal je misschien wel de beste projectmanagement app naar je Mac. De app houdt niet alleen takenlijsten bij, maar kan ook helpen met budgetteren en taken toewijzen aan specifieke personen. Daarbij kun je aangeven hoeveel tijd er besteed mag worden per taak per persoon. Zo blijf je altijd binnen je budget – als het ook gehaald wordt natuurlijk. Je kunt taken sorteren op ASAP en ALAP en volgt de meest belangrijke zaken met een rode lijn door het hele project. Dubbele planningen zijn niet handig, dus OmniPlan 4 waarschuwt je ervoor. OmniPlan kost geld, namelijk $20 per maand of $200 per jaar.

CatchUp

Zeker in deze tijden waar we vaak van elkaar gescheiden zijn is het belangrijk om toch contact te houden. We begrijpen dat het je soms gewoon ontgaat om weer eens je ouders te bellen of om aan die ene net-niet-beste-vriend(in) te vragen hoe het gaat. Om dat nooit meer te vergeten kun je CatchUp gebruiken. Dit is een gratis app zonder reclames die jou per contactpersoon kan herinneren aan dat je ze iets moet sturen. Je kunt zelf reminders instellen, zoals dagelijks om 8 uur of wekelijks op zondag. Helaas kan de app niet voor jou even met je schoonmoeder bellen, maar dit is al een stap in de goede richting.

Aap Noot Mies

De naam zegt het al: dit is een app voor kinderen van 3. In Aap Noot Mies leert je kind de letters van het alfabet op een speelse manier. Met grappige plaatjes en animaties worden alle letters behandeld. Je kunt ze met de microfoon-knop ook hardop laten uitspreken om ook de klank te leren. De eerste paar levels zijn gratis, maar voor het hele alfabet met alle letters is er een in-app aankoop van €3,49. Daarvoor krijg je wel een goed ontworpen app die geen gegevens deelt of advertenties laat zien.

Felix The Reaper

Felix The Reaper is medewerker bij het Ministerie voor de Dood. Zijn taak als ‘ambtenaar’ is om mensen zo gepland mogelijk te laten sterven. Zo loopt het ook in het hiernamaals niet in het honderd. Je snapt al wat jouw taak als speler is: laat mensen gecoördineerd en volgens plan sterven. Te veel doden zorgt voor overbelasting, maar te weinig doden brengt geen brood op de plank. In ieder level zitten extra uitdagingen. Je vindt 5 levels in elk van de 4 werelden. Door de puzzels goed op te lossen verdien je prestaties. We gaan niet te veel spoilen, maar houdt Felix eigenlijk wel van de dood? Kent hij dan geen liefde?