De leukste apps van week 28-2020 in App Gemist

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Focos Live Heb je het altijd al jammer gevonden dat de Portretmodus op de iPhone niet werkt met video’s? Met Focos Live doe je precies dat. Je hebt er nog steeds twee of drie lenzen voor nodig. Met een focuspunt kan de app automatisch een object in focus houden zonder dat de achtergrond scherp wordt. Dit geeft een video een veel dramatischer effect en maakt de iPhone geschikter om serieus videowerk mee te verrichten. Een gave functie is dat je ook de geblurde achtergrond kunt wijzigen naar jouw voorkeur. Na het filmen kan de app nog meer voor je betekenen. Er zit namelijk ook een video- en audio-editor in. Zo kun je bijvoorbeeld 4 video’s tegelijk afspelen in je montage. Je ziet hier ook duidelijk waar bepaalde effecten zijn toegepast en hoe deze langzaam verschijnen of verdwijnen. Je kunt een abonnement of levenslange licentie aanschaffen om alle functionaliteiten te gebruiken. Ben je serieus met video bezig, dan is dat misschien wel eens de moeite waard.

Taskheat

Taskheat is een to-do lijst die synchroniseert tussen je iPhone, iPad en Mac. Je kunt niet alleen gewone to-do’s maken, maar je kunt ook to-do’s onder elkaar zetten en afhankelijk maken van elkaar. Als je de ene taak hebt gedaan, dán moet je de andere doen. Voor mensen die vaak gebruikmaken van dergelijke lijstjes kan dat een handige functie zijn. Je kunt per to-do tot in detail aangeven en markeren hoe jij ze wil zien. Dat werkt onder meer met kleurcodes zodat je bijvoorbeeld je werk van privé kunt scheiden.

Komoot

Komoot is een routeplanner en navigatie-app voor iedereen die graag van de buitenlucht geniet, maar dan moet je natuurlijk wel weten wat je wilt gaan doen. Daarop heeft Komoot iets bedacht. Je vindt er nu een Inspiratie-feed. Hiermee blader je door routes die anderen hebben gemaakt en als leuk hebben beoordeeld. Ook krijg je nu betere routes te zien vanaf jouw huidige locatie. De app werkt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa.

Klokwijs

Met Klokwijs leren kinderen klokkijken. Dat werkt voor zowel analoge als digitale klokken. Met verschillende soorten vragen leren kinderen stap voor stap hoe het werkt. Daarbij krijgen ze feedback op het scherm, maar ook met geluidjes. De app kent verschillende gradaties in de moeilijkheid, namelijk: hele en halve uren, kwartieren, tien minuten en vijf minuten. Leuke extra: de app werkt ook met Philips Hue. Zo veranderen de lampen van kleur bij het antwoorden. Hiervoor is wel een kleine aankoop vereist.

HazeOver

HazeOver is een app voor je Mac om te zorgen dat je niet wordt afgeleid door andere apps. Deze hulp zorgt dat de app waarop je focust goed te zien is, terwijl andere apps een donkere transparante laag over zich heen krijgen. Zo zijn ze wel zichtbaar, maar niet prominent in beeld. In de app zelf kun je, als je een trackpad hebt, de intensiteit aanpassen zoals een echte lichtschakelaar dat ook kan. HazeOver werkt ook als je meerdere beeldschermen gebruikt.