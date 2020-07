Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van juni 2020

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.

iCulture App van de Maand: Ziggo Go voor Apple TV We hebben er jaren op moeten wachten en in juni was het eindelijk zo ver: Ziggo Go voor Apple TV is te downloaden. Het is een gratis app voor mensen met Internet & Televisie van Ziggo. Je kunt ermee naar alle zenders kijken die in jouw abonnement zitten. Wij hebben de app alvast geprobeerd en kwamen tot de conclusie dat het ideaal is voor een tweede tv in huis. Je kunt live tv namelijk niet pauzeren in de app. Pauzeren werkt alleen als je iets vanaf het begin kijkt terwijl het al begonnen was. Ook is de app qua design niet in lijn met andere Apple TV apps. Wat wél fijn is aan de app is dat hij lekker snel is. De streams starten snel en hebben een prima beeldkwaliteit. Wij merken geen haperende beelden met een goede internetverbinding. Ook kun je meerdere profielen gebruiken zodat je niet overspoeld wordt met programma’s die je gezinsleden kijken. Als kers op de taart kun je vanuit de app ook je opgenomen programma’s van de Mediabox afspelen zonder problemen. Let op dat je een internetverbinding van Ziggo nodig hebt om de app te gebruiken en niet alleen inloggegevens. Bekijk ook Review: Ziggo voor de Apple TV is vooral ideaal voor een tweede tv Na jarenlange ontwikkeling en beloftes komt nu eindelijk de Ziggo -app voor de Apple TV beschikbaar. De app laat je eenvoudig inloggen met je huidige Ziggo -account en biedt nagenoeg dezelfde functies als de iOS-app. iCulture kon alvast aan de slag met de Ziggo-app voor de Apple TV en in deze review lees je wat we ervan vinden.

SkinVision

De SkinVision-app bestaat al een tijdje, maar de dienst wordt nu tot en met juli kosteloos aangeboden. De app scant met kunstmatige intelligentie de huid en kan huidkanker herkennen. In deze tijden waarin minder mensen naar de huisarts durven, kan de app daardoor extra van pas komen. Met de camera van je iPhone scant de app op verdachte plekjes en geeft meteen resultaat. De app is gemaakt door wiskundigen en dermatologen en belooft een 95% nauwkeurigheid. De resultaten kun je vanuit de app ook doorsturen naar je huisarts.

Ietwat Gevat

Ken jij het spelletje Card Against Humanity? Ietwat Gevat is de Nederlandse versie daarvan. Dit spelletje speel je met je vrienden en je hoeft niet bij elkaar te zitten. Iedereen krijgt een zin te zien, waarop je het meest grappige antwoord moet geven. Eén iemand is het jurylid, die telkens het meest grappige gegeven antwoord aanwijst. Het spelletje is helemaal gratis en volledig Nederlandstalig.

Soosee

Soosee is gemaakt door de Nederlander Jordi Bruin. Hij maakte een app voor zijn ex-vriendin, die allergisch was voor sinaasappels. Telkens wanneer hij boodschappen deed moest hij de ingrediëntenlijst controleren om te zien of er sinaasappels of afgeleide stoffen in zaten. Met de Soosee-app kun je dat nu met AR doen, door de camera op de verpakking te richten.

Soosee is een app die in de coronaperiode is ontstaan. Jordi zat net als veel mensen een paar weken thuis en besloot een app te maken die de ingrediëntenlijst van verpakkingen kan scannen, zodat je gemakkelijk allergische stoffen kunt ontdekken. Het kan ook handig zijn om dierlijke ingrediënten en E-nummers te vinden, als je bijvoorbeeld veganistisch eet. Maar ook gluten, noten, lactose, suiker(varianten) en palmolie kan de app herkennen.

Aan interesse geen gebrek, want Jordi vond meteen al 2.000 geïnteresseerden die de app wilden proberen. De app is ook handig op vakantie, want Soosee herkent ingrediënten in meer dan 12 talen, waaronder Italiaans, Spaans, Hongaars, Pools, Turks en dergelijke. De app is gratis, maar als je de ontwikkelaar wilt helpen kun je Soosee Supporter worden. Verder zit het goed met je privacy, want de app verstuurt geen data over je appgebruik.

Pit Wall F1

Er zijn al heel wat Formule 1-apps voor op de iPhone, maar de Nederlander Rob Mulder durft het toch aan om nog een app uit te brengen. De Pit Wall F1-app bundelt het belangrijkste Nederlandse F1-nieuws in één app. Je kunt zelf je bronnen samenstellen, nieuwsberichten bewaren of zoeken in het archief. Staat jouw favoriete website er niet tussen, dan kun je het melden bij de maker en wordt het misschien toegevoegd.

Bidroom

Met Bidroom krijg je tot 25% korting op hotelovernachtingen. Je betaalt een jaarlijks abonnement vanaf ca. €30 waarna je van de dienst gebruik kan maken. De dienst zegt goed te zijn voor hotels omdat er geen commissie wordt gevraagd, zoals de concurrentie wel doet. Vanuit de nieuwe Bidroom app boek je een hotelovernachting en zie je wat jij betaalt en met hoeveel korting dit is op de reguliere prijs. Bidroom beweert meer korting te kunnen geven dan de concurrenten, maar we raden je aan toch de prijzen overal in de gaten te houden om daar echt zeker van te zijn. Met een extra abonnement krijg je meer aanbiedingen voor tijdens je vakantie.

Ferry Nice

Reis je met de pont naar de andere kant van het IJ in Amsterdam? Dan kan Ferry Nice van pas komen. De app is simpel: Je voert je veerhaven in, je geeft aan hoe laat je wil vertrekken en je krijgt een lijst met alle relevante ponten. Het vertrekpunt staat links in de lijst met daaronder de vertrektijd. Rechts staat de resterende tijd tot de pont vertrekt. Dit telt live af en je hoeft nergens meer op te tikken. Dat maakt de app uitermate geschikt voor als je moet rennen naar de pont. Je kunt ook snel zien hoe laat de laatste ponten gaan zodat je op tijd vertrekt.

De app is ontworpen door de Nederlandse Jelle die in Amsterdam-Noord heeft gewoond en regelmatig met de pont moest. Er was voor hem geen goedwerkende app beschikbaar en uit die frustratie kwam Ferry Nice uit voort. Toch bestond er al een app die ongeveer hetzelfde doet: Pontveer.

