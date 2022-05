De leukste apps van week 21-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: MusicBox Wij zijn fan van apps die op een interessante wijze met je Apple Music- of Spotify-bibliotheek aan de haal gaan. MusicBox is een nieuwe app waarmee je allerlei relevante informatie over je muziek kunt bekijken. Zo zie je of je naar een singeltje luistert en hoe vaak je het nummer al hebt afgespeeld. Ook kun je eenvoudig een tag geven aan nummers. Eén van de manieren waarop zo’n tag interessant kan zijn, is om muziek later te luisteren. Als je bijvoorbeeld in Apple Music een album opslaat voor later, kan deze binnen de kortste keren verdwijnen door al die andere muziek die je toevoegt. In MusicBox hoef je je daar geen zorgen om te maken als je de albums een tag geeft. Er zijn ook manieren om automatisch tags te geven aan nummers op basis van door jou bepaalde regels. Er is ondersteuning voor Siri Shortcuts en iCloud synchronisatie. De app is beschikbaar voor iPhone, iPad en Mac.

Gall & Gall XPRESS

Ja, ook Gall & Gall is bij de tijd en heeft sinds kort een app voor snelle bezorging. Plaats je bestelling in de app en het wordt binnen 60 minuten bezorgd. Momenteel is er een test gaande in de Amsterdamse Pijp, maar we verwachten dat dit wordt uitgebreid. Bestellingen worden vanuit de winkel bezorgd. Er is dus geen speciale dark store zoals je bij ‘echte’ flitsbezorgers ziet. Het assortiment is niet zo uitgebreid als in de winkel, maar dat wordt uitgebreid.

Where To?

Op zoek naar een winkel, museum, attractie of iets anders? Met Where To? ontdek je waar je naartoe moet. Deze app bestaat al lang en is voor reizigers een handige tool. In versie 12 van Where To? heeft het bedrijf ondersteuning voor deelscooters en deelfietsen toegevoegd. In meer dan 700 steden wereldwijd kun je bij in totaal meer dan 120 bedrijven een deelscooter of deelfiets huren. Is het voertuig elektrisch, dan kun je vooraf het batterijpercentage bekijken in de app. Je routes worden aangepast op basis van je vervoersmiddel.

Apple Developer

WWDC 2022 komt eraan en dan kunnen we deze update al zien aankomen: de officiële Apple Developer-app. Deze wordt altijd vlak voor WWDC voorzien van een update. In versie 10 is ondersteuning voor SharePlay toegevoegd. Zo kun je WWDC-sessies samen met iemand anders kijken, ook als je fysiek niet samen bent. Verder kun je in de zoekbalk nu ook naar citaten zoeken en zijn er andere verbeteringen doorgevoerd. Zo is de app helemaal klaar voor WWDC 2022.

Bekijk ook WWDC 2022: alles over Apple’s ontwikkelaarsconferentie in 2022 WWDC 2022 is Apple's jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. Elk jaar in juni kondigt Apple hier alle vernieuwingen op het gebied van software aan. Wanneer is WWDC 2022 en hoe gaat Apple het deze keer organiseren? Dat lees je in ons overzicht van WWDC 2022.

Psychonauts 2

Iets minder dan een jaar na de release op Xbox, PlayStation en Windows is Psychonauts 2 ook beschikbaar op de Mac. In deze game speel je als Raz, een getrainde acrobaat die ook nog eens paranormaal begaafd is. Hij wordt dolgraag lid van de paranormale spionnenorganisatie Psychonauts, maar dat gaat niet zomaar. Hun leider is na een kidnapping niet meer hetzelfde en de spionnen zijn in gevaar. De mol op het hoofdkantoor komt ook niet zo goed uit. Psychonauts 2 is een avontuurlijke platformer.

Day & Age

Vergeet je regelmatig iemands verjaardag en wil je de volgende keer niet een last minute cadeau moeten scoren? Dan is Day & Age een app voor jou. Deze gratis app van Nederlandse bodem laat je in één lijst zien wie er binnenkort jarig is en hoe oud diegene wordt. De lijst is verdeeld in stukken. Zo zie je snel of er mensen vandaag of volgende week jarig zijn. Er is ook een algemene lijst met iedereens verjaardag. Deze gegevens komen uit de contactkaart die je in de Contacten-app hebt opgeslagen.