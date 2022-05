Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van mei 2022

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.

iCulture App van de Maand: Check je biljet Bang dat je vals briefgeld in handen hebt gekregen? In 2021 werden meer dan 26 duizend valse biljetten geregistreerd. Met deze nieuwe app van De Nederlandsche Bank (DNB) kun je je biljet scannen. De app vertelt je of je met een echt of vals exemplaar te maken hebt. Check je biljet maakt gebruik van je camera en een getraind algoritme om de conclusie te trekken. Het werkt het beste als je biljet niet gekreukeld of gescheurd is. Het gebruik is simpel: leg het biljet plat op een vlakke ondergrond, open de app en richt de camera op het biljet. Houd je telefoon zo stil mogelijk om de app zijn werk goed te kunnen laten doen. Is alles OK, dan krijg je hier een melding van. Wordt het biljet niet als echt herkend, dan betekent dat volgens DNB nog niet meteen dat het biljet ook echt vals is. De ervaringen met deze app zijn dan ook wisselend. Controleer hem daarom extra goed met de bekende methodes.

Kindermeditaties

We zien regelmatig meditatie-apps voorbijkomen, maar deze app heeft iets unieks. De naam verklapt het eigenlijk al helemaal, maar Kindermeditaties is speciaal ontworpen voor kinderen. De app is ontwikkeld vanwege het grote succes van de YouTube-video’s van de ontwikkelaar Sterrig.

In de app kunnen kinderen zonder advertenties en andere onnodige prikkels naar rustgevende geluiden luisteren. Twee van de elf sessies zijn gratis en de ontwikkelaar belooft nieuwe sessies toe te voegen. Wil je meer toegang, dan is een abonnement vereist. Met het geld wil de ontwikkelaar een stichting opzetten voor gratis meditatielessen voor kinderen van ouders die dit zelf niet kunnen betalen.

NowPlaying

We hebben inmiddels al een paar keer over NowPlaying geschreven, waaronder een NowPlaying review en deze maand is het weer zover. Deze app kan muziek herkennen en toevoegen aan je muziekbibliotheek. In versie 1.4 vind je meerdere nieuwe functies die meer dan welkom zijn. Zo kun je nu badges en nieuwe app-symbolen verzamelen door muziek te herkennen met de app. Daarnaast kun je niet alleen Apple Music gebruiken met NowPlaying, maar nu ook Spotify. Meezingen is ook mogelijk met ondersteuning voor lyrics. De update bevat kleine andere verbeteringen.

Day & Age

Vergeet je regelmatig iemands verjaardag en wil je de volgende keer niet een last minute cadeau moeten scoren? Dan is Day & Age een app voor jou. Deze gratis app laat je in één lijst zien wie er binnenkort jarig is en hoe oud diegene wordt. De lijst is verdeeld in stukken. Zo zie je snel of er mensen vandaag of volgende week jarig zijn. Er is ook een algemene lijst met iedereens verjaardag. Deze gegevens komen uit de contactkaart die je in de Contacten-app hebt opgeslagen.

Statiegeld of niet

Lever je graag je lege flessen in om je statiegeld terug te krijgen? Met deze app kun je eenvoudig zien of er überhaupt statiegeld voor een fles betaald is. Zeker voor bierflessen met labels in alle kleuren van de regenboog kan het een uitdaging zijn om dat uit te vogelen. Statiegeld of niet scant de barcode en vertelt je direct of je ermee naar de glasbak of naar de winkel moet. Bij iedere start van de app worden de nieuwste gegevens opgehaald.

Komt mijn trein?

Beste reizigers, kennen jullie deze app al? De app ‘Komt mijn trein?’ vertelt je niet alleen hoe laat je trein vertrekt, maar juist ook hoe laat hij aankomt. Zo kun je je reis beter plannen en weet je op drukke dagen hoe laat je aanwezig moet zijn om snel een fijne plek te kunnen bemachtigen. Ook in de winter komt het van pas om wachten op een koud perron te voorkomen. Het design laat wel nog wat te wensen over.

Gall & Gall XPRESS

Ja, ook Gall & Gall is bij de tijd en heeft sinds kort een app voor snelle bezorging. Plaats je bestelling in de app en het wordt binnen 60 minuten bezorgd. Momenteel is er een test gaande in de Amsterdamse Pijp, maar we verwachten dat dit wordt uitgebreid. Bestellingen worden vanuit de winkel bezorgd. Er is dus geen speciale dark store zoals je bij ‘echte’ flitsbezorgers ziet. Het assortiment is niet zo uitgebreid als in de winkel, maar dat wordt uitgebreid.

Panzer Battle

Houd je van schietspellen? Met Panzer Battle kun je, zoals de kenner misschien al voelt aankomen, strijden met ‘historisch correcte’ panzer tanks uit de Tweede Wereldoorlog. De levels worden steeds moeilijker, maar je kunt wel je tank voorzien van upgrades naarmate je meer wint. Je kunt zelf kiezen voor welke partij je vecht: de Amerikanen, Sovjets of (echt waar) nazi’s.

