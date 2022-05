De leukste apps van week 20-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

iCulture App van de Week: Wdgts Widgets op de Mac zijn handig, maar echte fans van widgets zullen het vast een wat beperkt aanbod vinden. De Wdgts-app is een goede optie voor iedereen die graag widgets met meer informatie wil zien in widgets. Zo kun je interactieve widgets gebruiken om valuta om te zetten. De interactie is deze week in een update toegevoegd Er is ook een rekenmachine en een widget met daarin je recent gekopieerde onderdelen. Naast widgets voor het Berichtencentrum, kan Wdgts ook in de menubalk worden verstopt. Zo kun je ook snel bij de informatie zonder meteen je hele Berichtencentrum te openen. In ons artikel over de interactieve Wdgts app lees je meer over de functies. Je kunt het gratis proberen, maar om alles te gebruiken, moet je betalen. Bekijk ook Wdgts geeft je interactieve widgets op de Mac Eén van onze wensen voor iOS 16 is dat widgets meer mogelijkheden krijgen. Zo zouden widgets interactief kunnen worden. Met de Wdgts-app krijg je daarvan nu al een voorproefje - op de Mac.

Tap Master

Eens in de zoveel tijd komen leuke spelletjes voor de Apple Watch aan het licht: Tap Master is het nieuwste voorbeeld. In deze game zie je cirkels op het scherm met een bolletje dat de klok rond draait. De bedoeling is om te tikken op je scherm zodra het bolletje binnen het doel is. Het doel wordt steeds kleiner. Na meerdere levels te spelen, krijg je een eindeloze modus waarin je je eigen records kunt verbeteren.

Bike

Nee, deze app heeft niets met fietsen te maken. Je kunt hiermee je gedachtegangen en processen opschrijven zodat je het overzicht kunt bewaren. De app heeft expres weinig functies, maar wel genoeg om te doen wat je moet doen. Zo maak je eenvoudig lijstjes die je kunt openen en sluiten. Bike gebruikt open bestandsformaten en ondersteunt script-apps zoals AppleScript.

Je kunt Bike downloaden op de website van de ontwikkelaar. Het kost een paar tientjes, dus we adviseren om alle functies en het filmpje even te checken op de website.

NowPlaying

We hebben inmiddels al een paar keer over NowPlaying geschreven, waaronder een NowPlaying review en deze week is het weer zover. Deze app kan muziek herkennen en toevoegen aan je muziekbibliotheek. In versie 1.4 vind je meerdere nieuwe functies die meer dan welkom zijn. Zo kun je nu badges en nieuwe app-symbolen verzamelen door muziek te herkennen met de app. Daarnaast kun je niet alleen Apple Music gebruiken met NowPlaying, maar nu ook Spotify. Meezingen is ook mogelijk met ondersteuning voor lyrics. De update bevat kleine andere verbeteringen.

Bekijk ook Review: creëer een scherm voor elke speaker met NowPlaying Heb je speakers in huis zonder scherm, dan herken je misschien wel situaties waarin je meer wil weten over de muziek die wordt afgespeeld of je weet de naam van het nummer helemaal niet (meer). Met NowPlaying moet die situatie worden voorkomen. In deze review lees je onze ervaringen met de app.

Pixelmator Pro

De nieuwste update van Pixelmator Pro maakt de app nog een stuk beter om te gebruiken. Zo is er een volledig nieuwe fotozoeker met verbeterde ondersteuning voor iCloud Foto’s. Als je een foto uit iCloud kiest, wordt deze nu volledig gedownload zodat je ze het beste kunt bewerken. Ook kun je beter zoeken in verschillende standaardmappen van de Foto’s-app. Ook voor na het bewerken met Pixelmator Pro zijn er verbeteringen. Zo blijven onder meer lagen bewaard als je exporteert als PSD-bestand.