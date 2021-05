De leukste apps van week 20-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Soosee Bijna een jaar geleden verscheen Soosee, een app ontwikkeld door de Nederlandse Jordi Bruin. De app is bedoeld om allergieën te herkennen aan de hand van voedingslabels. Ook diëten worden herkend. Deze week heeft de app mooie toevoegingen gekregen. De update is handig voor op reis. Kun je bepaalde dingen niet eten, dan kun je een reiskaart aanmaken. Hierin staat in de lokale taal wat je niet mag eten, zodat een restaurantmedewerker je goed begrijpt. Je kunt standaardzinnen gebruiken die je ook als favoriet kan instellen. Ook voor de Apple Watch zijn de reiskaarten geschikt. De berichten variëren van simpele vragen of opmerkingen over diëten tot hulpverzoeken als je een allergische reactie krijgt en naar het ziekenhuis moet. Natuurlijk kan dat ook in vertaalapps, maar het is handig om één app te hebben die speciaal hiervoor ontworpen is.

Vekt

Wil je afvallen of aankomen, dan helpt het voor sommige mensen om hier een app voor te gebruiken. Deze kan met de juiste motivatie als een stok achter de deur dienen. Een simpele, maar doeltreffende app hiervoor is Vekt, wat ‘Gewicht’ betekent in het Noors. De app is ontwikkeld door de Nederlander Hidde van der Ploeg. Vekt berekent op basis van je BMI wat een goed verloop is van je proces. Het is de bedoeling om ook de kleine stappen te vieren, die je duidelijk kunt terugzien in de app.

Sinds deze week kan Vekt beter automatische doelstellingen bepalen. Verder is het duidelijker om je totale gewichtsverschil te zien, ook in grafieken. Er is nu ook ondersteuning voor iCloud, zodat de app kan synchroniseren met de Apple Watch-versie. Vekt vereist een abonnement van €2,49 per maand of €6,99 per jaar. Je krijgt de eerste maand gratis.

Homey

Fans van smart homes opgelet: De Homey heeft als doel om al je apparaten te bedienen vanaf één plek. Sinds deze week is er ook een Apple Watch-app voor. Hier kun je enkele favoriete flows snel bedienen. Je hoeft dan dus niet voor alles je iPhone te pakken. Wil je helemaal snel zijn, dan kun je ook een complicatie toevoegen aan je Apple Watch wijzerplaat. Hoe je dat doet lees je in onze tip.

Bekijk ook Complicaties voor je Apple Watch wijzerplaat, zo werkt het in watchOS 7 Apple Watch complicaties zijn kleine widgets op de wijzerplaat van de Apple Watch. In deze gids lees je hoe ze werken, wat je ermee kunt en hoe je ze instelt.

Pok Pok

Er zijn veel games te vinden voor kinderen, maar we zien zelden games die écht goed ontworpen zijn. Pok Pok behoort tot die zeldzamere categorie. Deze game is eigenlijk een verzameling aan spelletjes die de creativiteit van je kind al lerend moeten stimuleren. De app bevat handgemaakte spellen zonder einde of specifieke ‘route’. Zo kan je kind zelf uitvinden wat de bedoeling is en zijn er geen foute antwoorden. Met regelmaat zullen er nieuwe spellen worden toegevoegd, belooft de maker. Pok Pok is er ook in het Nederlands en vereist een abonnement van €3,99 per maand. Vanwege het ontwerp en idee is de app zeker het proberen waard.

Microsoft Teams

We kennen inmiddels allemaal Microsoft Teams als een manier om op je werk of school online te vergaderen. Sinds deze week is Microsoft Teams ook geschikt voor privégebruik. Er is niets veranderd aan het ontwerp, maar je kunt nu gratis tot 24 uur met 300 mensen bellen. Na de pandemie wil Microsoft dit wel beperken tot 100 mensen, maar dat lijkt ons nog steeds ruim voldoende voor de meeste situaties.