De leukste apps van week 19-2021 in App Gemist

iCulture App van de Week: De Slimste Mens Alle fans van quizzes opgelet: De Slimste Mens heeft weer een update. Deze keer heeft de app niet alleen nieuwe vragen, maar is vooral het design compleet vernieuwd. Zo is het nu makkelijker om na een speelbeurt meteen door te gaan met een ander spel. Ook heeft de app nieuwe functies, zoals het winnen van bokalen. Door driemaal op rij een multiplayer-spel te winnen verdien je zo’n bokaal. Deze teller wordt iedere maand gereset, dus je hebt veel kansen om de slimste van de maand te worden. De Slimste Mens was nooit een slechte app, maar deze update maakt hem wel een stuk prettiger in gebruik. De indeling is gebaseerd op blokken en dat is prettig. Het is niet moeilijk om de weg te vinden met het nieuwe ontwerp. Ook hebben de ontwikkelaars meegekeken bij Instagram. Waar bij het sociale platform de stories staan, zie je in De Slimste Mens je recente spellen. De app is volledig gratis en een echte aanrader.

Veel websites maken tegenwoordig gebruik van 2FA, ofwel two-factor authentication. Dit maakt het voor kwaadwillenden een stuk lastiger om in te breken bij je account, zelfs als ze het wachtwoord daarvan hebben. Voor 2FA heb je een app nodig op je telefoon die je een extra code geeft om in te voeren. “Authenticator” is er één van. De app is helemaal gericht op Apple-gebruikers. Om te beginnen is de app beschikbaar op iPhone, iPad, Apple Watch én Mac. Uiteraard worden de sleutels met elkaar gesynchroniseerd.

De app werkt ook offline en heeft een handige import-mode voor als je van een andere 2FA-app wil overstappen. Er is ondersteuning voor widgets, zodat je snel bij je codes kan. Voor de meeste functies moet je wel betalen. Veel is het niet, namelijk een tientje per jaar. Met de gratis versie kun je niet synchroniseren en mag je twee accounts toevoegen.

Wil je voor je werk vastleggen hoe lang je bezig bent met bepaalde taken omwille van de factuur? Daar kan Orbit je mee helpen. Deze app maakt het eenvoudig om je werkuren bij te houden en maakt automatisch een factuur zodra je iets hebt afgerond. Wat nieuw is, is de Apple Watch-versie. Je kunt hiermee vanaf je pols zien hoe lang je aan een project hebt gewerkt. Er is ook ondersteuning voor complicaties, dus je hoeft ook niet altijd de hele app te openen. Orbit is er voor iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. Het kost €9 per maand of €88 per jaar.

Jax is een app om te leren coderen in JavaScript en React. Door middel van “lessen” via interactieve chats kun je oefenen voor de quizzes. Je kiest zelf welke onderdelen je wil leren, wat vooral handig is als je al wat kennis hebt. Maak je meters met je quizzes, dan verdien je ook badges. De app heeft een fraai ontwerp en is ook niet duur. De basisversie is gratis, maar voor €5,49 ontgrendel je alle chats. De ontwikkelaar belooft ook aan nieuwe chats te werken.