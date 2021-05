De leukste apps van week 21-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Remote Buddy Wie de afgelopen week iCulture in de gaten heeft gehouden kon het niet ontgaan zijn dat Apple een nieuwe Siri Remote heeft uitgebracht. We schreven tips en uitlegpagina’s over de nieuwe mogelijkheden, maar ook een review van de Siri Remote 2. Al vrij snel na de release van de afstandsbediening is de ontwikkelaar van Remote Buddy klaar met zijn update. Met Remote Buddy kun je je Mac besturen met je Siri Remote. Remote Buddy kan scrollen, klikken, aanwijzen en meer. Het koppelen van je afstandsbediening met je Mac is kinderlijk eenvoudig. Je kunt zelfs snel een virtueel toetsenbord tevoorschijn toveren. Vooral als je veel presentaties of lessen geeft kan de app goed van pas komen. Het werkt overigens ook met de vorige Siri Remote en enkele andere afstandsbedieningen. Remote Buddy is 30 dagen gratis en kost daarna €25. Je kunt Remote Buddy downloaden op de website van de ontwikkelaar.



Forrest

Gebruik je je Apple Watch graag om je hardloopsessies te monitoren? Misschien is Forrest dan iets voor jou. Deze app heeft nu ook een Apple Watch-versie met wat functies die je (nog) niet in Apple’s eigen apps vindt. Zo kun je namelijk beter zien hoe je het doet ten opzichte van andere work-outs. Je kunt ook tegen virtuele tegenstanders rennen om toch een wedstrijdgevoel te creëeren. Forrest synchroniseert met Apple Gezondheid, dus je mist geen gegevens in je dagelijkse doelen.

Hue Widgets

Het is weer tijd voor nieuwe apps voor Hue-liefhebbers! Deze app doet precies wat je zou verwachten als je de naam leest. Hue Widgets laat je allerlei soorten snelkoppelingen voor Hue-scènes vanaf je beginscherm bedienen. Natuurlijk zijn er al apps die dit doen, maar Hue Widgets is dan weer wel ontworpen door de Nederlandse Pim Nijman, die naast zijn baan als app-ontwikkelaar ook in zijn vrije tijd programmeert. Ook mooi: de app werkt volledig met VoiceOver en is dus goed te gebruiken voor liefhebbers van deze toegankelijkheidsfunctie.

Dark Noise

Dark Noise was één van de eerste apps met een widget in de iOS 14-stijl. De app laat je luisteren naar kalmerende geluiden om bijvoorbeeld te ontspannen of in slaap te komen. Denk aan regengeluiden, onweer, maar ook allerlei soorten ruis. Sinds deze week is er ook een Mac-versie van de geluiden-app. Het ontwerp is duidelijk afgekeken van Apple’s Muziek-app op de Mac, maar dat is alleen maar goed wat ons betreft. Er zijn 50 geluiden en de app werkt ook als minispeler. In de menubalk vind je snelkoppelingen voor nog makkelijkere bediening.

Magnolia

Magnolia is een dating app die je een profiel laat aanmaken, waarna een algoritme je koppelt aan iemand wiens profiel overeenkomt. De methode zou ‘wetenschappelijk bewezen’ zijn, maar natuurlijk is de liefde dat absoluut niet. Toch is het voor de fervente Tinder-gebruiker misschien leuk om eens te stoppen met al dat swipen en het over een andere boeg te gooien. Als Magnolia genoeg gebruikers in de buurt heeft kan het best eens een aardige dating-app zijn om te proberen.