Wil je grotere letters in WhatsApp, zodat je de berichten zonder leesbril kunt lezen? Of misschien heb je een familielid die de lettergrootte van WhatsApp wil aanpassen? In deze tip letten we uit hoe je de tekstgrootte van WhatsApp op maximaal instelt.

WhatsApp tekstgrootte aanpassen

Heb je moeite om de teksten in WhatsApp te lezen en pak je steeds je leesbril erbij? Of misschien heb je een familielid die je steeds moeizaam naar het scherm ziet turen? Je kunt dat gemakkelijk oplossen door wat grotere letters in WhatsApp te kiezen.

Als je de tekstgrootte van je berichten in WhatsApp wilt aanpassen, dan doe je dat overigens niet in WhatsApp zelf. Vroeger had de app hier eigen instelling voor, maar tegenwoordig neemt WhatsApp de tekstgrootte over van iOS. Dit betekent ook dat het instellen van grotere letters voor alle apps geldt die dit ondersteunen. Maar waarschijnlijk zal dat geen bezwaar zijn, want opeens kun je álle apps goed lezen!



Lettergrootte in WhatsApp vergroten

De tekstgrootte aanpassen werkt als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Beeldscherm en helderheid > Tekstgrootte. Onderin het scherm zie je een schuifknop, die je naar rechts kunt schuiven voor grotere letters. De lettergrootte wordt nu meteen aangepast.

In onderstaande tip lees je meer over de algemene mogelijkheden om de tekstgrootte op je iPhone aan te passen.

Ook hebben we een aparte tip over tekstopmaak in WhatsApp: je leest daarin hoe je doorgehaald, vet en cursief in WhatsApp gebruikt:

Bekijk ook Tekstopmaak in WhatsApp: tekst cursief maken, vetgedrukt of doorhalen Je kunt in WhatsApp de opmaak van je tekst aanpassen, zodat deze bijvoorbeeld dik gedrukt, cursief of doorstreept verstuurd worden. In deze tip lees je hoe je dat doet.

Meer weten over WhatsApp? Check onze uitgebreidere uitleg WhatsApp!