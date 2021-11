The Smart Ones #6: Into the Metaverse

In aflevering 6 van The Smart Ones praten we over de Metaverse. Facebook probeert met een nieuwe naam duidelijk te maken dat ze de koning van de Metaverse willen zijn. Maar moeten we deze nieuwe ontwikkelingen wel overlaten aan een twijfelachtig bedrijf als Facebook, eh... Meta?

De zesde aflevering van The Smart Ones staat online. In de podcast van BNR, iCulture en Androidworld praten we elke week over ontwikkelingen in tech, met vaste rubrieken zoals het nieuws van de week, de review en een thema, waar we wat dieper op in gaan.

#6 Into the Metaverse

Met The Smart Ones duiken we in de Metaverse, naar aanleiding van de rebrand van het moederbedrijf Facebook, voortaan Meta. Die rebrand heeft alles te maken met het feit dat Mark Zuckerberg de toekomst van zijn bedrijf in de Metaverse ziet, en absoluut niets met de Facebook Papers, waarin werd onthuld dat Facebook slecht is voor het mentale welzijn van kinderen, mensenhandel faciliteert en over het algemeen een gevaar vormt voor de democratie. Wat kunnen we verwachten van de Metaverse, wanneer is deze technologie echt beschikbaar en is het een goed idee?



The Smart Ones is de podcast van BNR, Androidworld en iCulture. Met Connor Clerx (@connorclerx, BNR), Gonny van der Zwaag (@gonny, iCulture) en Dimitry Vleugel (@dim, Androidworld).

