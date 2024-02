Deze aflevering van de iCulture Podcast gaat grotendeels over de Vision Pro. We hebben de nieuwe headset getest en in een interview vertelt Hugo meer over zijn ervaringen. Maar we praten ook over de aanstaande App Store-wijzigingen in de EU en de documentaire die nu over de gijzeling in de Apple Store te zien is. In de iCulture Podcast praten Elger, Benjamin en Gonny je bij over alles wat er momenteel speelt!

iCulture Podcast S06E02

De iCulture Podcast staat dit keer in het teken van de Vision Pro, de eerste grote nieuwe productcategorie in bijna tien jaar. Zo heel gemakkelijk is het niet om aan een Vision Pro te komen, maar voormalig iCulture-stagiair Hugo wist er eentje in huis te halen en schreef voor ons een uitgebreide review. In de podcast hoor je een interview met Hugo, waarin hij zijn enthousiasme laat horen, maar ook wel wat kritische puntjes heeft. Verder praten we over de op handen zijnde veranderingen in de App Store door de EU-wetgeving en komen de film en documentaire ter sprake die zijn gemaakt, twee jaar nadat een spectaculaire gijzeling in de Apple Store Amsterdam plaatsvond.





iCulture podcast S06E02, de shownotes

Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple

