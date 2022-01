In aflevering 15 kijken we naar CES 2022. Deze techbeurs vindt vrijwel zonder publiek plaats. Heeft het dan nog wel zin om een dergelijk event te organiseren? We vertellen over onze eerdere bezoeken aan diverse beurzen en wat een fysiek event nu eigenlijk toevoegt.

De vijftiende aflevering van The Smart Ones staat online. In de podcast van BNR, iCulture en Androidworld praten we elke week over ontwikkelingen in tech, met vaste rubrieken zoals het nieuws van de week, de review en een thema, waar we wat dieper op in gaan.

#15: CES 2022 haast zonder publiek, heeft een techbeurs nog zin?

CES verloopt niet precies zoals de organisatie hoopte, met veel afzeggingen van merken, en grote techmedia die toch maar thuisbleven. En dan krijg je key note speeches voor lege zalen. The Smart Ones duikt in de zin en de onzin van techbeurzen anno 2022. Moeten we nog wel met zijn allen naar Las Vegas trekken als je het ook prima kunt streamen? En welke innovaties van CES 2022 zijn Dim en Gonny opgevallen? En na maanden twijfelen heeft Dim eindelijk de Remarkable 2 gekocht, hoe ‘ie bevalt hoor je in de review van de week.



The Smart Ones is de podcast van BNR, Androidworld en iCulture. Elke week nieuws, reviews en antwoord op de belangrijkste vragen op het gebied van smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Met Connor Clerx ( @connorclerx , BNR), Gonny van der Zwaag ( @gonny , iCulture) en Dimitry Vleugel ( @dim , Androidworld).

