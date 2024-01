De wijziging is nog niet doorgevoerd op de managementpagina van Apple. Daar worden Albert Gore Jr. (voormalig vice-president van de Verenigde Staten) en James A. Bell (voormalig CFO en president van The Boeing Company) nog genoemd als twee van de negen bestuursleden. Tim Cook zit er ook in, maar is geen voorzitter van de raad. Die rol wordt vervuld door Arthur D. Levinson, CEO van Calico. Gore en Bell treden terug omdat ze de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt. De regel is namelijk dat bestuursleden zich niet herkiesbaar mogen stellen als ze 75 zijn geworden.

Te oud: Al Gore en James Bell

Gore en Bell zijn de eerste personen die de raad van bestuur van Apple verlaten sinds Bob Iger (Disney) in 2019 opstapte. Iger vertrok destijds omdat Apple en Disney concurrenten van elkaar werden met hun streaming videodiensten, waardoor er belangenverstrengeling optrad.

Al Gore werd vooral bekend als vice-president van de Verenigde Staten en als verliezer van de presidentsverkiezingen in 2000. Gore kreeg meer stemmen dan zijn tegenstander Bush, maar door het systeem van kiesmannen werd Bush toch uiteindelijk de winnaar. Gore zit al sinds 2003 in de raad van bestuur van Apple en heeft sindsdien twee functies vervuld: hij was lid van het People and Compensation Committee en van het Nominating and Corporate Governance Committee.

James Bell zat sinds 2015 in het bestuur van Apple. De voormalige CEO van Boeing was lid van het Audit and Finance Committee.

Nieuw in het bestuur: Dr. Wanda Austin

De persoon die hen opvolgt is in meerdere opzichten kleurrijker: Dr. Wanda Austin (1954) is de voormalige president en CEO van The Aerospace Corporation. Ze groeide op in The Bronx, waar ze een diploma behaalde aan de Bronx High School of Science. Daarna studeerde ze af in wiskunde en system engineering, haalden haar doctoraat aan de University South California en ging aan de slag in de defensieindustrie. Sinds 1979 werkte ze bij The Aerospace Company, waar ze opklom tot CEO. Deze non-profitorganisatie adviseert over ruimtevaartmissies voor militair, civiel en commercieel gebruik. In de periode dat ze CEO was gaf Austin leiding aan 3600 werknemers van de organisatie en beheerde ze een jaaromzet van 950 miljoen dollar in 17 kantoren, verspreid over het hele land. Daarnaast is ze medeoprichter van MakingSpace, Inc en heeft ze diverse adviesrollen. Kortom, een veelzijdige vrouw, die ongetwijfeld die gewend is aan de grote ambities die Apple heeft. Ze zal wel moeten opschieten met haar advies, want met haar huidige 70 jaar moet ze over vijf jaar alweer plaatsmaken voor een ander bestuurslid.

Alle informatie over de benoemingen lees je in het persbericht.