YouTube Recap

Ook YouTube blijft niet achter: met de Recap-functie bekijk je je eigen YouTube-jaaroverzicht

YouTube Recap is een nieuw jaaroverzicht, speciaal van YouTube. Je ziet daarin van welke onderwerpen je het vaakst YouTube-filmpjes gekeken hebt, maar ook je favoriete kanalen.
Benjamin Kuijten -

Je bent geen fatsoenlijke dienst als je geen jaaroverzicht biedt. Na Spotify Wrapped, Apple Music Replay en Amazon Music Delivered, is er nu ook de YouTube Recap. Vorig jaar was er al de Recap van YouTube Music, maar dit jaar is die er ook van de gewone YouTube.

YouTube Recap 2025

YouTube zegt dat de Recap-functie gemaakt is met vijftig verschillende concepten en negen rondes van feedback van gebruikers. In de vertrouwde Story-achtige weergave blader je zo door je YouTube-hoogtepunten van 2025. Je krijgt een top 5 te zien van je favoriete onderwerpen, maar ook wat je ranglijst is van een bepaald kanaal. Zo zie je bijvoorbeeld dat je in de top 10% van de kijkers van een bepaald kanaal zit, op basis van hoe vaak en hoe veel video’s je van dat kanaal bekeken hebt. In totaal zijn er twaalf hoogtepunten, waaronder ook het verloop van je kijkgewoontes.

YouTube Recap 2025

Maar YouTube Recap geeft je ook een eigen persoonlijkheid. Op basis van alle gegevens, krijg je een persoonlijkheid zoals The Skill Builder toegewezen als je veel video’s kijkt waarin je iets geleerd wordt. De meest voorkomende persoonlijkheden van alle gebruikers waren onder andere de Sunshiner (voor kijkers die veel positieve video’s bekijken) en de Connector.

YouTube Recap 2025

Voor YouTube Music-gebruikers zie je een speciaal overzicht met daarin je meestbeluisterde muzieknummers, albums en meer.

Zo check je je YouTube Recap

De YouTube Recap wordt vanaf deze week uitgerold en is te vinden in het Jij-tabblad rechtsonder in de app. Zodra hij voor jou beschikbaar is, zie je daar bovenaan een banner met een link naar je Recap-hoogtepunten. YouTube zegt dat het vanaf nu beschikbaar is voor gebruikers in de VS, maar dat het voor het einde van de week wereldwijd beschikbaar is.

Bekijk ook
Apple Music Replay 2022 hoogtepunten

Apple Music Replay: zo check je maandelijks je favoriete muziek!

Met Apple Music Replay vind je jouw 100 beluisterde nummers van het jaar, maar ook andere muzikale statistieken. In deze tip leggen we uit hoe je je Apple Music jaar- en maandoverzicht bekijkt.

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

YouTube

YouTube is het grootste online videoplatform met miljoenen video's waar iedereen zelf filmpjes kan uploaden. Bijna alle filmpjes zijn beschikbaar in HD of 4K. Naast de gewone YouTube-video's zijn er ook YouTube Shorts: korte video's in een verticale weergave, aangepast voor smartphones. Er is ook een betaalde versie (genaamd YouTube Premium) en een muziekdienst (met de naam YouTube Music). Lees hieronder de beste tips om alles uit YouTube te halen op je iPhone, iPad en Apple TV.

YouTube ads

Ook interessant

YouTube incognito gebruiken.

Liever anoniem YouTuben? Zo gebruik je de incognitomodus van YouTube

Tips
12-10-2025
YouTube-logo donker.

YouTube donkere modus op iPhone, iPad en Mac: zo stel je het in

Tips
04-06-2025
iPhone in bed gebruiken

Bekijk YouTube-filmpjes op afstand met je vrienden

Tips
01-06-2025
Siri Remote 1

YouTube maakt zoeken op de Apple TV veel handiger met deze kleine verbetering

Nieuws
01-05-2025
YouTube 4K kijken op Apple TV

YouTube 4K kijken op iPhone, iPad, Apple TV en andere Apple-apparaten

Tips
25-04-2025
Beeld in Beeld op de Mac

Picture in Picture (beeld in beeld) gebruiken op de Mac: YouTube, Amazon Prime en meer

Tips
25-04-2025

Plaats een reactie

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren?
Laat het ons weten!

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.