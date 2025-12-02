Ook YouTube blijft niet achter: met de Recap-functie bekijk je je eigen YouTube-jaaroverzicht

Je bent geen fatsoenlijke dienst als je geen jaaroverzicht biedt. Na Spotify Wrapped, Apple Music Replay en Amazon Music Delivered, is er nu ook de YouTube Recap. Vorig jaar was er al de Recap van YouTube Music, maar dit jaar is die er ook van de gewone YouTube.
YouTube Recap 2025
YouTube zegt dat de Recap-functie gemaakt is met vijftig verschillende concepten en negen rondes van feedback van gebruikers. In de vertrouwde Story-achtige weergave blader je zo door je YouTube-hoogtepunten van 2025. Je krijgt een top 5 te zien van je favoriete onderwerpen, maar ook wat je ranglijst is van een bepaald kanaal. Zo zie je bijvoorbeeld dat je in de top 10% van de kijkers van een bepaald kanaal zit, op basis van hoe vaak en hoe veel video’s je van dat kanaal bekeken hebt. In totaal zijn er twaalf hoogtepunten, waaronder ook het verloop van je kijkgewoontes.
Maar YouTube Recap geeft je ook een eigen persoonlijkheid. Op basis van alle gegevens, krijg je een persoonlijkheid zoals The Skill Builder toegewezen als je veel video’s kijkt waarin je iets geleerd wordt. De meest voorkomende persoonlijkheden van alle gebruikers waren onder andere de Sunshiner (voor kijkers die veel positieve video’s bekijken) en de Connector.
Voor YouTube Music-gebruikers zie je een speciaal overzicht met daarin je meestbeluisterde muzieknummers, albums en meer.
Zo check je je YouTube Recap
De YouTube Recap wordt vanaf deze week uitgerold en is te vinden in het Jij-tabblad rechtsonder in de app. Zodra hij voor jou beschikbaar is, zie je daar bovenaan een banner met een link naar je Recap-hoogtepunten. YouTube zegt dat het vanaf nu beschikbaar is voor gebruikers in de VS, maar dat het voor het einde van de week wereldwijd beschikbaar is.
