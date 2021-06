WWDC is officieel voorbij en ook dit jaar was het weer een virtueel event. Blijft dat zo? Apple wil weten of ontwikkelaars nog wel zitten te wachten op een fysiek event.

Moet WWDC digitaal blijven?

Online of offline? Beide varianten hebben voor- en nadelen. De digitale versie van WWDC heeft als voordeel dat alle ontwikkelaars gratis kunnen meedoen, wereldwijd. Ze hoeven geen $1500 uit te geven aan een ticket en nog eens $1500 of meer voor reis- en verblijfkosten. Voor veel kleine en zelfstandige ontwikkelaars is dat onbetaalbaar. Maar het is ook minder persoonlijk. Veel ontwikkelaars die op WWDC zijn geweest dromen over “die goeie ouwe tijd” toen je nog gesprekjes kon aanknopen met mede-ontwikkelaars. Apple wil daarom in een enquete weten welke variant de voorkeur heeft.



Hoe waarschijnlijk is het dat je een persoonlijke conferentie zult bijwonen na een volledig online-evenement te hebben gevolgd?

Ontwikkelaars kregen onderstaande vraag als onderdeel van een enquete ter afsluiting van WWDC 2021:

Mogelijke antwoorden zijn: Zeer waarschijnlijk, Enigszins waarschijnlijk, Neutraal, Enigszins onwaarschijnlijk en Zeer onwaarschijnlijk.

Het uiteindelijke antwoord van Apple is waarschijnlijk dat het een combinatie wordt: een fysiek event voor mensen die elkaar willen ontmoeten en digitale sessies voor iedereen die niet in de gelegenheid is om er elk jaar zelf bij aanwezig te zijn.

Hier zijn de samenvattingen

Mocht je een groot deel van de sessies gemist hebben (en met honderden workshops is die kans vrij groot), dan biedt Apple je een dagelijkse recap waarin de belangrijkste onderwerpen uit de verschillende sessies nog eens voorbij komen. Op de laatste dag van WWDC was dat onder andere Safari 15. Hieronder hebben we alle samenvattingsfilmpjes voor je op een rij gezet. De achtergrondmuziek in elk filmpje is ‘Better Days’ van Darkminds.

Officieel is WWDC21 nu dus voorbij, maar Apple heeft vooraf opgenomen filmpjes van alle sessies die je ook de komende jaren nog kunt bekijken. In de Apple Developer-app vind je zelfs sessie van een paar jaar terug, toen het allemaal nog iets simpeler was.