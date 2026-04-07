iPhone Ultra: ‘Dit wordt de naam van de eerste opvouwbare iPhone’

Apple zou de iPhone Fold een eigen naam willen geven: iPhone Ultra. Er wordt al langer gespeculeerd dat Apple de Ultra-naam voor de iPhone gaat gebruiken.

Dat Apple aan de opvouwbare iPhone werkt, mag geen geheim meer zijn. In het geruchtencircuit wordt dit model de iPhone Fold genoemd, maar de kans dat dit echt de naam wordt, lijkt niet zo groot. Al helemaal omdat Samsung de naam Fold ook al gebruikt. Maar welke naam gaat Apple dan wel kiezen? Volgens een geruchtenlekker op het Chinese Weibo wordt het toch echt de iPhone Ultra.

‘iPhone Fold wordt iPhone Ultra’

Met de naam iPhone Ultra maakt Apple een duidelijk onderscheid met de iPhone Pro-modellen. Ultra klinkt ook als een completer en uitgebreider model en als we het prijskaartje uit het geruchtencircuit mogen geloven (meer dan $2.500,-), lijkt een naam als iPhone Ultra daar ook goed bij te passen. Waar de geruchtenlekker de naam precies vandaan heeft, is niet helemaal duidelijk. Wel heeft hij de laatste tijd vaker goede voorspellingen gegeven.

Apple gebruikt de Ultra-naam nu al voor meerdere producten. Het bekendste is misschien wel de Apple Watch Ultra, waar inmiddels de derde generatie van beschikbaar is. Maar Apple heeft ook de Ultra-chips in de Mac Studio, zoals de Mac Studio M3 Ultra uit 2025. En sinds 2025 is er ook CarPlay Ultra, de uitgebreidere variant van CarPlay dat alleen nog maar in een select aantal auto’s beschikbaar is.

Onlangs kwam Apple-journalist Mark Gurman al met het bericht dat Apple meer Ultra-producten uit zou willen brengen. Het zou dan gaan om duurdere producten, als tegenhangers van de recent geïntroduceerde goedkopere modellen zoals de MacBook Neo. Maar de naam iPhone Ultra gaat al veel langer rond. Zo ging in 2023 al het gerucht rond dat Apple een duurdere iPhone Ultra overwoog, naast de Pro-modellen. Maar het is ook wel eens gezegd dat de iPhone Ultra de Pro Max zou gaan vervangen. Daar lijkt voorlopig geen sprake van te zijn.

Hoe dan ook gaat de naam iPhone Ultra al lang rond en met het gerucht van vandaag lijkt dit steeds aannemelijker. Al kan Apple ons altijd nog verrassen met een compleet nieuwe naam.