iPhone Ultra: ‘Dit wordt de naam van de eerste opvouwbare iPhone’

Apple zou de iPhone Fold een eigen naam willen geven: iPhone Ultra. Er wordt al langer gespeculeerd dat Apple de Ultra-naam voor de iPhone gaat gebruiken.
Dat Apple aan de opvouwbare iPhone werkt, mag geen geheim meer zijn. In het geruchtencircuit wordt dit model de iPhone Fold genoemd, maar de kans dat dit echt de naam wordt, lijkt niet zo groot. Al helemaal omdat Samsung de naam Fold ook al gebruikt. Maar welke naam gaat Apple dan wel kiezen? Volgens een geruchtenlekker op het Chinese Weibo wordt het toch echt de iPhone Ultra.

‘iPhone Fold wordt iPhone Ultra’

Met de naam iPhone Ultra maakt Apple een duidelijk onderscheid met de iPhone Pro-modellen. Ultra klinkt ook als een completer en uitgebreider model en als we het prijskaartje uit het geruchtencircuit mogen geloven (meer dan $2.500,-), lijkt een naam als iPhone Ultra daar ook goed bij te passen. Waar de geruchtenlekker de naam precies vandaan heeft, is niet helemaal duidelijk. Wel heeft hij de laatste tijd vaker goede voorspellingen gegeven.

Apple gebruikt de Ultra-naam nu al voor meerdere producten. Het bekendste is misschien wel de Apple Watch Ultra, waar inmiddels de derde generatie van beschikbaar is. Maar Apple heeft ook de Ultra-chips in de Mac Studio, zoals de Mac Studio M3 Ultra uit 2025. En sinds 2025 is er ook CarPlay Ultra, de uitgebreidere variant van CarPlay dat alleen nog maar in een select aantal auto’s beschikbaar is.

Bekijk ook
‘Apple gaat meer duurdere Ultra-producten uitbrengen: deze drie kun je verwachten’

Apple gaat meer inzetten op duurdere en uitgebreidere varianten van haar producten. Naast de Pro-versies komt Apple mogelijk met nieuwe Ultra-varianten van drie van haar producten.

Onlangs kwam Apple-journalist Mark Gurman al met het bericht dat Apple meer Ultra-producten uit zou willen brengen. Het zou dan gaan om duurdere producten, als tegenhangers van de recent geïntroduceerde goedkopere modellen zoals de MacBook Neo. Maar de naam iPhone Ultra gaat al veel langer rond. Zo ging in 2023 al het gerucht rond dat Apple een duurdere iPhone Ultra overwoog, naast de Pro-modellen. Maar het is ook wel eens gezegd dat de iPhone Ultra de Pro Max zou gaan vervangen. Daar lijkt voorlopig geen sprake van te zijn.

Hoe dan ook gaat de naam iPhone Ultra al lang rond en met het gerucht van vandaag lijkt dit steeds aannemelijker. Al kan Apple ons altijd nog verrassen met een compleet nieuwe naam.

Bekijk ook
iPhone Fold: alles wat je moet weten over Apple’s eerste opvouwbare iPhone ooit

De iPhone Fold wordt Apple’s eerste opvouwbare iPhone. Of hij echt zo gaat heten is nog maar de vraag, maar voor het gemak is dit de naam die we voor Apple’s opvouwbare iPhone hanteren. Wat weten we nu wel al over de iPhone Fold? Dat hebben we hier samengevat.

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

Dit is waarom de nieuwe Apple TV (en meer) nog altijd op zich laat wachten
iPhone Fold komt dit jaar: dit is wanneer we de aankondiging en release verwachten
Wanneer komen de nieuwe iPads in 2026? Dit weten we tot nu toe
Eerste publieke beta van watchOS 26.5 voor testers is verschenen
Geen zwart: de nieuwste geruchten over de iPhone 18 (Pro) kleuren

De iPhone Fold wordt de eerste opvouwbare iPhone die Apple uit gaat brengen. De naam van dit opvouwbare toestel is nog niet bekend, maar wordt in het geruchtencircuit als iPhone Fold of iPhone Foldable aangeduid. Het wordt een iPhone met aan de voorkant een display, dat je als een boek openvouwt. Binnenin zit een groter iPad mini-achtig display, waarbij de vouw zo goed als onzichtbaar zou zijn. Opgevouwen zou het het formaat van een paspoort hebben. Er gaan al jarenlang geruchten over een opvouwbare iPhone, maar in 2026 zou hij dan echt gaan komen.

Alles wat we al weten over de iPhone Fold 'Dit wordt het scherm van de opvouwbare iPhone' Alle geruchten en verwachtingen voor de iPhone Foldable 'iPhone Fold krijgt grootste batterij ooit' Materiaal in de iPhone Fold: hier is hij van gemaakt

Ook interessant

iPhone Fold komt dit jaar: dit is wanneer we de aankondiging en release verwachten

Nieuws
Nieuwste geruchten over de opvouwbare iPhone: ‘Release volgt later dan eerder gedacht’

Nieuws 32 reacties
Opvouwbare iPhone wordt meer als een iPad: ‘Deze functies kun je straks gebruiken’

Nieuws 2 reacties
‘Deze tekeningen tonen hoe de iPhone Fold eruit gaat zien (met een unieke eigenschap)’

Nieuws
Gerucht: ‘Dit is hoe onzichtbaar de vouw wordt op de iPhone Fold

Nieuws 2 reacties
In navolging van Samsung: ‘Apple overweegt ook een iPhone Flip’

Nieuws 2 reacties

