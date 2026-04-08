Netflix zet groots in voor jongere kinderen met Netflix Playground. In deze speciale app vind je een veilige plek met educatieve minigames en video's voor kinderen.

De afgelopen jaren heeft Netflix steeds meer ingezet op series en films voor peuters en kinderen en met Netflix Playground zet het bedrijf daar nu een volgende stap in. Deze aparte app is een veilige speelomgeving voor kinderen tot en met 8 jaar, waar zij eenvoudige games kunnen spelen en video’s kunnen kijken, terwijl ouders precies kunnen bepalen wat er te zien en doen is.

Wat is Netflix Playground?

Met Netflix Playground wil de streamingdienst een centrale plek creëren waar kinderen niet alleen kunnen kijken, maar ook kunnen spelen en leren. De nieuwe app is bedoeld voor kinderen tot en met 8 jaar en is inbegrepen bij elk Netflix-abonnement. Er zijn geen advertenties, in-app aankopen en extra kosten. Een ander voordeel is dat alle content direct speelbaar is en ook offline werkt. Daarmee is Netflix Playground ideaal voor bijvoorbeeld lange autoritten, vluchten of boodschappen, zonder dat kinderen continu online hoeven te zijn.

Met de introductie van Netflix Playground breidt Netflix ook het aanbod aan kinder- en peuterseries uit. Zo worden populaire series Trash Truck en The Creature Cases verlengd, waardoor er nieuwe seizoenen en afleveringen in de maak zijn. Daarnaast heeft Netflix een gloednieuwe serie onthuld, namelijk Young MacDonald. Deze nieuwe muzikale peuterserie gaat over de kleinzoon van Old MacDonald, die samen met dieren op de boerderij problemen oplost en zo meer leert over het boerenleven.

Daarnaast komen er nieuwe afleveringen en seizoenen aan van bekende titels als Ms. Rachel, Sesamstraat, CoComelon Lane, Dr. Seuss’s Horton!, Mark Rober’s CrunchLabs en Gabby’s Dollhouse. Ook zijn er nieuwe formats zoals SCHOOLED! – een competitieprogramma vol experimenten – en de film Swapped, waarin dieren van lichaam wisselen en leren samenwerken.

Ms. Rachel op Netflix

Netflix benadrukt dat al deze uitbreidingen hand in hand gaan met uitgebreide mogelijkheden rondom ouderlijk toezicht. Ouders kunnen voor ieder kind een eigen profiel instellen met leeftijdsgebonden content, het volwassenheidsniveau aanpassen, specifieke titels blokkeren, profielen beveiligen met een pincode en meekijken in de kijk- en speelgeschiedenis.

Hoe kan ik Netflix Playground gebruiken?

Netflix Playground is nu al beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en de Filipijnen. Op 28 april 2026 volgt de rest van de wereld. Gebruikers hoeven alleen de aparte Netflix Playground-app op een smartphone of tablet te installeren en in te loggen met hun Netflix-account. Daarna krijgen kinderen toegang tot een groeiende bibliotheek met kindvriendelijke games en series.