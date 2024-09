Slow Horses (seizoen 4)

De eerste aflevering van seizoen 4 van Slow Horses is nu te bekijken op Apple TV+. De spionageserie met Gary Oldman begon in april 2022 en heeft in rap tempo nieuwe seizoenen uitgebracht. De populariteit is sindsdien flink gestegen, waardoor Slow Horses is uitgegroeid tot een van de meest bekeken series op Apple’s streamingdienst.

Seizoen 4 is gebaseerd op het vierde boek van Mick Herron, genaamd ‘Spook Street’. Dit gaat verder waar seizoen 3 ophield. De bende is verwikkeld in een nieuwe samenzwering, waarbij een winkelcentrum wordt aangevallen door een zelfmoordterrorist. River’s vader, David (Jonathan Pryce), speelt ook een grotere rol in het verhaal naarmate zijn dementie erger wordt.

Elke woensdag kun je een nieuwe aflevering verwachten op Apple TV+. Als je tot 9 oktober wacht kun je alle afleveringen achter elkaar kijken. In de tussentijd kun je naar de eerdere drie seizoenen kijken, die uit 18 afleveringen bestaan. En er komt nog meer, want de opnames van het vijfde seizoen zijn al afgerond.

Bekijken: Slow Horses op Apple TV+