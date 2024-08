Naast de diverse Apple-museums die al wereldwijd bestaan, hebben we in Nederland ook een heus HomeComputerMuseum. Bart van den Akker, de beheerder van deze collectie, is nu een Kickstarter gestart voor verdere professionalisering.

Als je wel eens in het Computer History Museum in Silicon Valley bent geweest, was je je er misschien niet van bewust dat we een soortgelijk museum binnen onze landsgrenzen hebben. Het HomeComputerMuseum in Helmond trekt dit jaar zo’n 5.000 bezoekers en heeft een technische staf, die vooral bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanwege autisme. Zij zorgen ervoor dat de collectie er piekfijn bij staat en dat alles zoveel mogelijk werkt. De huidige collectie bestaat uit meer dan 2.000 apparaten vanaf de jaren zeventig tot 2008. Van elk apparaat zijn er maximaal drie stuks aanwezig: een in het museum, een in het magazijn en een in de originele doos. De collectie Apple-computers zie je hier.

Kickstart om zelfstandig te worden

De huidige locatie omvat 1090 vierkante meter in het centrum van Helmond, in de zogenaamde Brainport-regio rondom Eindhoven. Je krijgt hier de originele computers te zien en kunt ze ook proberen. Sinds 2020 wordt ook de Nederlandse en Belgische computerhistorie in beeld gebracht. De complete collectie is sinds 2023 ondergebracht bij de Stichting Computer Erfgoed, zodat deze nooit kan worden verkocht – zelfs niet als het museum in financiële problemen komt of als de oprichter (die momenteel 42 jaar is) overlijdt.

Het HomeComputerMuseum organiseert een Kickstarter-campagne om volledig zelfstandig te worden. Nu is dat nog 80% tot 85%, terwijl het voor de rest afhankelijk is van subsidies. Tussen nu en 2030 wil het museum de ruimte vergroten, meer bezoekers trekken en de ervaring verbeteren.

Het huidige HomeComputerMuseum Helmond

De Kickstarter-campagne is vooral bedoeld om te professionaliseren en om niet meer afhankelijk te zijn van sponsors en subsidie. Het plan is om het museum dé toeristische trekpleister van Helmond te maken, met uiteindelijk rond de 10.000 bezoekers per jaar. Hiervoor willen de beheerders 600 vierkante meter toevoegen, met ruimte om cursussen te geven (bijvoorbeeld over solderen, programmeren, computers repararen en dergelijke).

De gevraagde €50.000 zal worden gebruikt voor het verbeteren van het huidige museum. Daarnaast is er nog een tweede doel van €500.000 om de huur voor de komende drie jaar veilig te stellen en de extra ruimte in te richten en in gebruik te nemen, museumexperts in te huren en verder te professionaliseren. Zie je dit zitten, dan kun je hier je bijdrage kwijt!