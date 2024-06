House of the Dragon (seizoen 2)

Na twee jaar wachten keert House of the Dragon terug. De populaire Game of Thrones spin-off gaat verder waar we aan het einde van seizoen 1 gebleven waren. House of the Dragon is gebaseerd op Fire & Blood van George R.R. Martin. De serie speelt zich 200 jaar eerder af dan de gebeurtenissen uit Game of Thrones en vertelt het verhaal van House Targaryen. De Westeros staan aan de rand van een bloederige burgeroorlog. Koning Aegon en koningin Rhaenyra zijn er allebei van overtuigd dat ze recht hebben op de Iron Throne. Dit tweede seizoen is volgens critici nóg beter dan het eerste.