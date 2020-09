Apple biedt ontwikkelaars nu de mogelijkheid om in Swift te programmeren op een Windows-pc. De programmeertaal van Apple is nu officieel verkrijgbaar. Ontwikkelaars kunnen alles downloaden en meteen aan de slag gaan.

Swift programmeren onder Windows

Het team kondigde de release van de Swift-tools aan in een blogposting. Vanaf nu kunnen ontwikkelaars apps maken, code uitvoeren en debuggen in Windows 10 zonder dat ze nog een Mac nodig hebben. Ze krijgen toegang tot de compiler, de standaard library en core library. Dat is alles wat je nodig hebt om een volledig functionerende app te maken. Het feestelijke nieuws werd bekendgemaakt door Saleem Abdulrasool, lid van het Swift Core Team en in het dagelijks leven software engineer voor Google Brain.



Sommige ontwikkelaars waren al bezig om Swift op Windows werkend te krijgen, waaronder de bekende ontwikkelaar Readdle. Zij gebruikten sinds 2019 een cross-platform versie van Swift voor het ontwikkelen van de Spark-apps en dat bleek goed te bevallen. Ontwikkelaars die er nu ook mee aan de slag willen kunnen dat doen. Omdat het een open source-project is zijn er medewerkers van diverse bedrijven bij betrokken. Je kunt fouten melden via de Swift Bug Tracker.

Als voorbeeld is te zien hoe je met Swift en Visual Studio 2019 een simpele rekenmachine-app maakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van CMake, maar volgens Abdulrasool is er binnenkort ook ondersteuning voor Swift Package Manager onder Windows.