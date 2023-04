Unpluq Tag tegen smartphoneverslaving

Op de iPhone heb je al de mogelijkheid om Schermtijd in te stellen, waarmee je dankzij de applimieten precies kunt aangeven welke apps je hoe lang wil gebruiken. Unpluq kan het nu naar iOS uitbreiden dankzij de Screen Time API van Apple, die sinds iOS 16 beschikbaar is. Het plan was om de app al vorig jaar uit te brengen, maar het had meer tijd nodig.



Unpluq zal zichzelf wel moeten bewijzen met extra functies die niet in Apple’s eigen Schermtijd zitten. Naast de aanschafkosten van de tag betaal je €3,99 per maand voor de functies. Dit komt neer op €44,99 (tag + 6 maanden) , €59,99 (tag + 12 maanden) of €199,95 (tag + levenslang). In de Unpluq-app kun je het gebruik van bepaalde apps beperken, bijvoorbeeld als je TikTok alleen in de avonduren wil gebruiken. De app is dan overdag geblokkeerd. Wil je de app toch gebruiken dan moet je de felgele tag tegen de NFC-lezer van de iPhone houden. Die extra handeling zou een zodanige psychische drempel moeten opwerpen, dat je er liever vanaf ziet. De Schermtijd -functie van Apple zelf biedt een soortgelijke drempel, maar dan softwarematig. Je kunt apps niet op bepaalde tijdstippen gebruiken, maar door het invoeren van de Schermtijd-code kun je de blokkade (tijdelijk) uitschakelen.

De extra handeling om de NFC-tag te pakken en tegen de telefoon te houden zou volgens Unpluq voldoende moeten zijn om je van gebruik af te zien. Je moet immers moeite doen om de tag tevoorschijn te pakken. De makers proberen ook op andere manieren gebruikers te ‘belonen’ met toegang tot Instagram en andere verslavende apps. Zo zit in de Android-versie een wandeldetectie, waarbij je extra schermtijd kunt verdienen door een stuk te gaan lopen. Meer info is hier te vinden.