Apple gaat Universal Control op korte termijn introduceren, maar is nog niet zo heel zeker of het goed werkt. De functie heeft nu het label 'beta' gekregen in de meest recente beta van macOS Monterey.

Universal Control is een van de belangrijkste functies van dit jaar. Het komt onder andere in iPadOS en macOS beschikbaar en stelt je in staat om meerdere Macs en iPads aan te sturen met dezelfde muis en hetzelfde toetsenbord. Zo kun je makkelijk wisselen tussen apparaten. In de tiende beta van macOS Monterey treft Apple wel voorbereidingen voor Universal Control, maar het is nog onzeker of het ook aanwezig zal zijn als Monterey eindelijk wordt uitgebracht. In de nieuwste beta staat nu dat de functie ‘beta’ is. Mocht het inderdaad in de officiële versie van Monterey aanwezig zijn, dan kunnen er nog bugs in zitten. Apple deed hetzelfde met iCloud Private Relay, dat nu al te gebruiken is maar eveneens voorzien is van het beta-label.



Universal Control werd aangekondigd tijdens WWDC 2021 in juni van dit jaar. Het zat niet in de iPadOS 15 beta’s en ook niet in de definitieve release. Wat macOS 12 Monterey betreft zitten we nog te wachten op een officiële releasedatum. Mogelijk gaat Apple tijdens het oktober-event op maandag de releasedatum van Monterey bekendmaken, gelijktijdig met de onthulling van nieuwe Macs.

In macOS Monterey beta 10 is dit te zien:

Je kunt Universal Control geforceerd inschakelen door naar Systeemvoorkeuren > Beeldschermen te gaan. Je ziet dan een optie om anderen op afstand je toetsenbord en muis te bedienen. Je kunt het nog steeds niet gebruiken, maar dat het nu als optie in de Systeemvoorkeuren zit wekt wel de indruk dat Apple het probeert af te krijgen voor de release. Heb je twee Macs die op Monterey draaien, dan kun je Universal Control wel inschakelen door interne systeembestanden te wijzigen, maar ook dan moet je rekening houden met bugs. Een andere functie waar we erg naar uitkijken is SharePlay. Ook dat is uitgesteld.