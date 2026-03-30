Deze nieuwe Mac-functie beschermt je tegen vervelende AI-malware – zo zet je hem aan

Apple heeft in macOS Tahoe 26.4 een extra beveiligingslaag toegevoegd voor Mac-gebruikers die met Terminal werken. Het systeem waarschuwt voortaan als je mogelijk schadelijke commando’s probeert te plakken en uitvoeren.

De Terminal-app op de Mac wordt steeds populairder, mede door de opkomst van AI-tools en programmeerhulpmiddelen zoals OpenClaw en Claude Code. Maar die groei brengt ook nieuwe risico’s met zich mee, in de vorm van AI-malware (al is dat nog niet helemaal wat je denkt). Apple probeert daar nu iets aan te doen met een opvallende nieuwe beveiligingsfunctie.

Nieuwe bescherming in macOS: waarschuwing bij plakken

In macOS Tahoe 26.4 heeft Apple een functie ingebouwd die controleert wat je in Terminal probeert te plakken. Als het systeem vermoedt dat het om kwaadaardige code gaat, krijg je een waarschuwing te zien. In sommige gevallen wordt het plakken zelfs volledig geblokkeerd.

Volgens gebruikers die de functie al tegenkwamen, lijkt macOS hiervoor de inhoud van je klembord te analyseren. Zodra er verdachte commando’s worden herkend, verschijnt er een melding dat het mogelijk om malware gaat. Daarbij stelt Apple je gerust: je Mac is op dat moment nog niet besmet. Apple geeft in de melding ook aan dat dit soort aanvallen steeds vaker voorkomen via websites, chatbots, apps en zelfs telefoongesprekken. Het plakken van één ogenschijnlijk onschuldige regel code kan al genoeg zijn om je Mac in gevaar te brengen.

Opvallend is dat Apple niet precies uitlegt hoe deze detectie werkt. Het is dus onduidelijk welke commando’s als gevaarlijk worden gezien en hoe diep de controle gaat.

Bron: Reddit

Terminal steeds vaker doelwit door AI-hype

De timing van deze functie is geen toeval. Door de enorme populariteit van AI-tools zoals OpenClaw en Claude Code komen steeds meer (beginnende) Mac-gebruikers in aanraking met Terminal.

Veel van deze tools installeer je via de commandoregel of je gebruikt zelfs direct in Terminal. Dat betekent dat gebruikers regelmatig commando’s kopiëren van websites, GitHub-pagina’s of AI-chatbots. Vaak gebeurt dat zonder goed te begrijpen wat die commando’s precies doen.

En daar maken aanvallers nu misbruik van. Door kwaadaardige code te verstoppen in ogenschijnlijk nuttige instructies, kunnen ze gebruikers verleiden om zelf malware uit te voeren – soms zelfs met administratorrechten. Recente aanvallen, zoals de GhostClaw- en GhostLoad-malware, verspreidden zich op deze manier via neppe GitHub-repositories en gemanipuleerde pakketten.

Soortgelijke commando’s (dit is overigens wél veilig) kom je tegenwoordig overal op internet tegen.

Apple grijpt in, maar blokkeert niet alles

De nieuwe beveiligingsfunctie is bedoeld als extra vangnet. macOS laat duidelijk weten dat cybercriminelen steeds vaker proberen om via geplakte Terminal-commando’s toegang te krijgen tot je Mac of je privacy te schenden. Toch gaat Apple niet zo ver dat alles automatisch geblokkeerd wordt. Je kunt er nog steeds voor kiezen om het commando alsnog te plakken en uit te voeren. De waarschuwing is dus vooral bedoeld om je alert te maken en je nog een keer extra te laten nadenken.

In tests blijkt bovendien dat niet alle commando’s worden tegengehouden, bijvoorbeeld bij legitieme tools die om administratorrechten vragen. Dat maakt duidelijk dat Apple een balans zoekt tussen veiligheid en gebruiksgemak.

Wat kun je zelf doen?

Deze nieuwe functie helpt, maar uiteindelijk blijf je zelf de belangrijkste schakel. Met deze tips verklein je het risico:

Plak nooit zomaar Terminal-commando’s uit onbekende bronnen

Lees altijd wat een commando doet voordat je het uitvoert

Wees extra kritisch als er om je beheerderswachtwoord wordt gevraagd

Gebruik alleen officiële bronnen voor installatie-instructies

De nieuwe maatregel in macOS Tahoe onderstreept een belangrijke trend: aanvallen worden slimmer en subtieler. Niet via dubieuze downloads, maar via instructies die je zelf uitvoert. Juist daarom probeert Apple je nu een stap voor te blijven.

Wil je gebruikmaken van deze nieuwe beveiligingsfunctie, dan moet je updaten naar macOS Tahoe 26.4. Je vindt de update via ‘Systeeminstellingen > Algemeen > Software-update’.