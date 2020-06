De basis van Twitter is al jarenlang hetzelfde: korte berichtjes delen van maximaal 280 tekens, al dan niet met een link, afbeelding, video of gif. Maar soms kan je je met woorden niet altijd goed uitdrukken of wil je iets delen wat alleen met geluid kan. Twitter heeft daarom nu de audiotweets geïntroduceerd, als eerste bij een beperkt aantal iOS-gebruikers.



Twitter noemt het in hun blogpost vooral nog een test, maar het wordt de komende tijd wel breder uitgerold. Bij het opstellen van een nieuwe tweet, zie je naast de cameraknop een opnameknop voor het opnemen van je audio. Bij elke tweet mag dit maximaal 140 seconden zijn (dus bijna twee en een halve minuut). Is je opname langer, dan wordt er automatisch een nieuwe audiotweet gemaakt en die als thread verstuurd.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020