Als je zelf graag games of andere content wil streamen vanaf je Mac, dan kan dat nu eenvoudig met Twitch Studio. De software is nu als beta uitgebracht en iedereen kan ermee van start gaan.

Twitch is verreweg het grootste platform om livestreams van games op te kijken. Van nagenoeg elke game is wel een stream beschikbaar. Dus wat je gamesmaak ook is, er is voor ieder wat te leuks te vinden. Maar ook als je niet van games houdt, kun je bij Twitch terecht voor livestreams van muziek, kunst of bijvoorbeeld van iemands kookkunsten. De software waarmee je een stream eenvoudig kan opzetten, werd eind vorig jaar uitgebracht voor Windows. Vanaf nu is Twitch Studio ook voor de Mac beschikbaar.



Twitch Studio voor de Mac

In een blogpost kondigt Twitch de komst van de Mac-versie aan. Twitch Studio is de alles-in-één software om van start te gaan met livestreamen. De software geeft stap voor stap aan wat je moet doen om live te gaan en herkent ook aangesloten hardware, zoals opname-apparatuur. Je kan audio vanaf je computer meenemen in je livestream, wat bijvoorbeeld handig is bij games of muziek.

Twitch Studio heeft een ingebouwde chat, waarmee je de reacties van kijkers kan volgen. Er zijn verschillende lay-outs beschikbaar om je stream mee te personaliseren. Je kan zelfs je iPhone of iPad verbinden om daarvan het scherm te delen in je livestream. De software is wat eenvoudiger van opzet dan andere geavanceerde diensten zoals Streamlabs OBS, maar daardoor ook wat toegankelijker.

Twitch Studio is nu beschikbaar als gratis open beta en downloaden kan hier. Twitch laat nog weten dat ze feedback mee zullen nemen in de verdere ontwikkeling en dat er de komende tijd nog allerlei verbeteringen en nieuwe functies toegevoegd gaan worden.

Eind vorig jaar bracht Twitch ook al een Apple TV-app uit om naar de livestreams te kunnen kijken. Meer daarover lees je in ons eerdere artikel.