Apple heeft de nieuwste beta van tvOS 17.1 uitgebracht voor de Apple TV. De komende weken zal Apple deze update testen, voor een release later dit jaar. Maar komt hier nog wat nieuws in?

In tvOS 17 zitten diverse nieuwe functies, waaronder een nieuw Bedieningspaneel, een nieuwe FaceTime-app en nog veel meer handige kleine wijzigingen. Maar gaat Apple nog meer doen? Dat moet de komende weken blijken uit de beta van tvOS 17.1. Deze update wordt in oktober verwacht en zal in ieder geval verbeteringen achter de schermen bevatten.



Nieuwste tvOS 17.1 Beta

tvOS 17.1 Beta 1

27 september 2023 – Apple heeft de eerste beta van tvOS 17.1 uitgebracht. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe ontdekkingen gedaan. Mocht er toch iets nieuws in zitten, dan lees je dat hier.

tvOS 17 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Om de beta te kunnen installeren, hebben ontwikkelaars het betaprofiel nodig. Deze is te downloaden via de ontwikkelaarswebsite van Apple. Vervolgens verbind je de Apple TV draadloos met de Mac via hetzelfde wifi-netwerk en zorg je dat Xcode en Apple Configurator op de Mac geïnstalleerd zijn. Het betaprofiel zet je op deze manier over op de Apple TV. Volledige instructies vind je op Apple’s ontwikkelaarswebsite.

Voor de publieke beta moet je je aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het installeren van de tvOS beta werkt.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn tvOS 17.1 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de tvOS 17.1-beta’s. tvOS 17.1 wordt in oktober 2023 voor iedereen verwacht.

tvOS 17.1 Beta 1: 27 september 2023 (verschenen; buildnummer 21K5043e)

tvOS 17.1 definitief: oktober 2023

Over tvOS 17

tvOS 17 is de nieuwste aankomende update voor de Apple TV, die in het najaar van 2023 verschijnt. Deze update zorgt ervoor dat je Apple TV optimaal samenwerkt met enkele nieuwe functies in iOS 17 en iPadOS 17 en brengt ook wat vernieuwingen naar je Apple TV. Zo is er een FaceTime-app, is er een nieuw Bedieningspaneel en meer. In onze round-up van tvOS 17 lees je daar meer over. We houden je op de hoogte van alle noemenswaardige nieuwe functies en verbeteringen.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een update te gaan testen. Bij de Apple TV heb je het minste risico op grote problemen, omdat er relatief weinig vernieuwingen zijn en je minder afhankelijk bent van een Apple TV. Meer over mogelijke problemen door Apple beta’s, lees je in ons aparte artikel.