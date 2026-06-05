MacBook Neo is nu veel goedkoper: hier krijg je de laagste prijs

De MacBook Neo is flink in prijs gedaald. Bij Bol.com scoor je Apple's goedkoopste laptop momenteel al vanaf € 631,99, waarmee je ruim € 65 bespaart ten opzichte van de adviesprijs.

De MacBook Neo is Apple’s nieuwste instapmodel en bovendien de goedkoopste MacBook die het bedrijf ooit heeft uitgebracht. De laptop is bedoeld voor gebruikers die vooral een lichte, snelle en betaalbare Mac zoeken voor dagelijkse werkzaamheden, zonder direct uit te komen bij de duurdere MacBook Air of MacBook Pro.

MacBook Neo nu nóg voordeliger

Sinds de introductie heeft de MacBook Neo veel aandacht gekregen dankzij de combinatie van een compact ontwerp, een lange batterijduur en de krachtige A18 Pro-chip. Inmiddels is de laptop ook steeds vaker met korting verkrijgbaar, waardoor de prijs nog aantrekkelijker wordt.

Ben je van plan om een nieuwe MacBook te kopen? Dan is dit een goed moment om toe te slaan. De MacBook Neo heeft namelijk een adviesprijs van € 699, maar is momenteel al verkrijgbaar vanaf € 631,99. Daarmee is dit op dit moment de laagste prijs die we hebben gevonden.

Meer Mac heb je niet nodig

Apple bracht de MacBook Neo uit als betaalbaar alternatief voor de MacBook Air. De laptop is vooral bedoeld voor gebruikers die een lichte, compacte MacBook zoeken voor dagelijkse taken zoals internetten, tekstverwerking, videobellen en het bekijken van video’s.

Waar je normaal € 699 betaalt voor het instapmodel met 256 GB opslag, haal je de MacBook Neo momenteel al voor € 631,99 in huis bij Bol.com. Voor die prijs krijg je de zilveren uitvoering. De andere kleuren, zoals het geweldige citrus waar we naar linken, zijn op het moment van schrijven slechts een fractie duurder.

Waarom de MacBook Neo zo populair is

De MacBook Neo is niet alleen de goedkoopste MacBook die Apple ooit heeft uitgebracht, maar biedt ook verrassend veel functies voor zijn prijsklasse.

A18 Pro-chip zorgt voor prima prestaties

Apple rustte de MacBook Neo uit met de A18 Pro-chip, dezelfde processor die eerder in de iPhone 16 Pro verscheen. Daardoor voelt de laptop snel aan bij alledaagse werkzaamheden zoals surfen, mailen, presentaties maken en videobellen. Voor de meeste gebruikers biedt de combinatie van de A18 Pro-chip en 8 GB werkgeheugen meer dan voldoende prestaties. Ook lichte foto- en videobewerking behoort zonder problemen tot de mogelijkheden.

Accu gaat moeiteloos een dag mee

Een van de grootste pluspunten van de MacBook Neo is de accuduur. Volgens Apple kun je tot 16 uur video’s bekijken of tot 11 uur draadloos internetten op één acculading. Daardoor hoef je onderweg of tijdens een lange werk- of studiedag doorgaans niet naar een oplader te grijpen. En zelfs een vergelijking met de MacBook Air M5 houdt de Neo stand.

Compact en licht ontwerp

Met zijn 13-inch Liquid Retina-display is de MacBook Neo eenvoudig mee te nemen. Het scherm haalt een helderheid van 500 nits, waardoor teksten en beelden ook in fel verlichte ruimtes goed zichtbaar blijven. Het compacte formaat maakt de laptop bovendien geschikt voor onderweg, thuiswerken en gebruik op kantoor. Het enige wat je moet missen is een verlicht toetsenbord, maar dat is volgens ons geen groot probleem.

Verkrijgbaar in opvallende kleuren

Waar veel MacBooks vooral in neutrale kleuren verschijnen, kiest Apple bij de MacBook Neo voor een wat speelser aanbod. Naast zilver kun je kiezen uit blos, citrus en indigo. Daardoor is de MacBook Neo niet alleen de goedkoopste, maar ook de kleurrijkste MacBook van dit moment.

MacBook Neo kopen? Hier betaal je nu het minst

Ben je van plan om de MacBook Neo aan te schaffen, dan is Bol.com momenteel de voordeligste keuze. De zilveren uitvoering kost daar nu slechts € 631,99, maar ook de andere kleuren zijn nauwelijks duurder.

Ben je op zoek naar een betaalbare MacBook voor dagelijks gebruik, dan is dit een van de aantrekkelijkste aanbiedingen van dit moment. Je profiteert van de nieuwste MacBook-generatie, een lange batterijduur en prima prestaties, terwijl je een stuk minder betaalt dan de oorspronkelijke adviesprijs.