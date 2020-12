Maar wat heb aan ProRAW op Instagram? Eigenlijk nog niet zoveel – en wel om vier redenen:

De bewerkingstools van Instagram zijn nog niet geschikt voor ProRAW.

Onbewerkte ProRAW-foto’s uploaden is eigenlijk niet heel logisch.

Instagram zal de afbeeldingen comprimeren.

Bij bewerken van ProRAW met een app zoals Darkroom kun je in JPG opslaan, wat je makkelijk kunt uploaden naar Instagram.

Zo heel revolutionair is de stap van Instagram daarom nog niet. Het belangrijkste voordeel is dat je je onbewerkte ProRAW-foto’s nu meteen kunt uploaden naar Instagram, zonder dat je ze eerst bewerkt.



Apple introduceerde ProRAW in iOS 14.3, zodat mensen met een iPhone 12 Pro (Max) er inmiddels mee aan de slag kunnen. Voor ontwikkelaars heeft Apple de ProRAW API, zodat ze ondersteuning kunnen inbouwen in hun apps voor het maken en bewerken van foto’s. Bij het maken van een foto wordt een Digital Negative (DNG) gemaakt, een bestand met extra beeldinformatie. Apple heeft gebruik gemaakt van de open standaard en combineert dat met computationele data van de beeldsignaalprocessor (ISP).

Instagram neemt op dit moment nog maar een kleine stap. Het enige wat de app doet is het converteren van het ProRAW DNG-formaat naar JPEG. De bewerkingstools van de app bieden nog geen ondersteuning voor ProRAW. Je hebt dus nog steeds apps van derden (zoals Lightroom, Darkroom of Halide) nodig om ze te bewerken en vervolgens te kunnen uploaden naar Instagram. Instagram zou op termijn ook ProRAW-ondersteuning voor de camerafunctie en de fotobewerker kunnen toevoegen.

Verder is het zo dat Instagram bij het uploaden compressie zal toepassen. ProRAW-afbeeldingen zijn tussen de 25MB en 40MB groot, omdat alle beeldinformatie aanwezig is. Op Instagram is al die beeldinformatie niet nodig. Er zullen maar weinig Instagram-kijkers zijn die de foto’s willen downloaden om zelf nog te bewerken.

Een engineer van Instagram kondigde aan dat de ondersteuning voor ProRAW eraan zat te komen en verduidelijkte ook dat het niet verder gaat dan alleen support voor het uploaden. De uitrol zal gaandeweg plaatsvinden, dus het kan even duren voordat jij het ziet. ProRAW-foto’s zijn te herkennen aan het icoontje ‘RAW’ als je ze bekijkt.