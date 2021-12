Apple verkoopt diverse Apple Watch-bandjes in de (PRODUCT)RED-serie . Om je look helemaal compleet te maken kun je nu een bijpassende wijzerplaat in rood downloaden via de website van Apple.

(PRODUCT)RED ook in 2021

Ook in Nederland kun je je steentje bijdragen: bij gebruik van Apple Pay tussen nu en 6 december voor een extra donatie van $1 aan (RED), met een maximum van $1 miljoen. Dit geldt ook in Nederland. Daarnaast doneert Apple van 1 t/m 31 december 100% van de (PRODUCT)RED-aankopen aan het Wereldfonds. En terwijl de medewerkers in de Apple Store rode t-shirts dragen, kleurt het logo op de Apple Stores wereldwijd rood. Alles om aandacht te vragen voor de strijd tegen aids en COVID.



Je kunt zelf ook meedoen, zonder dat het je een cent kost: door een van de gratis Apple Watch -wijzerplaten te downloaden, die mooi passen bij je (PRODUCT)RED Apple Watch-bandje. Heb je een rode Apple Watch, dan is het nog beter, want dan kun je jezelf helemaal in het rood hullen. Verderop lees waar je ze kunt vinden.

Deze bandjes zitten momenteel bij Apple in het assortiment:

Gevlochten solobandje in rood: €99,-

Sportbandje in rood: €49,-

Geweven sportbandje in rood: €49,-

Voorgaande jaren bracht Apple ook rode Apple Watch-bandjes uit, die je bij andere retailers zoals Amac vaak nog wel kunt vinden.

Gratis rode wijzerplaten

Open deze pagina op je iPhone en blader omlaag naar de wijzerplaten. Je hebt keuze uit 6 wijzerplaten in elke gewenste stijl.

Kortom, je hebt drie manieren om je steentje bij te dragen:

Door met Apple Pay te betalen (t/m 6 december).

Door een (PRODUCT)RED-product te kopen (t/m 31 december met extra donaties).

Door zelf een donatie te doen aan (RED) of het Wereldfonds.