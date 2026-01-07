Met deze nieuwe Philips Hue-functie wordt het licht in de kamer op natuurlijkere wijze verdeeld [CES 2026]

Signify komt met de nieuwe Hue SpatialAware-functie. Daarmee worden je lichtscènes natuurlijker weergegeven, doordat het systeem weet hoe de lampen in de kamer geplaatst zijn.

In de Hue-app zijn diverse kant-en-klare lichtscènes beschikbaar die een bepaalde stemming geven. Daarbij wordt vaak ook gebruikgemaakt van verschillende kleuren, zodat er een sfeer van bijvoorbeeld een zwoele zomeravond of een frisse lentedag gecreëerd wordt. Maar op dit moment worden de verschillende kleuren nog willekeurig over de aanwezige lampen verdeeld, waardoor de lampen niet altijd het optimale effect geven. Vandaag kondigt Hue een nieuwe functie aan dit dit probleem aanpakt, genaamd Hue SpatialAware. Dit is hoe dat werkt.

Hue SpatialAware: automatische lichtontwerper

Dankzij de Hue SpatialAware-functie wordt het licht verdeeld over alle lampen in de kamer, waarbij rekening gehouden wordt met hun onderlinge positie. De lampen vullen elkaar dus zo aan en werken nauwkeuriger samen, waardoor het kleureffect beter tot z’n recht komt. Signify zelf omschrijft dit als een lichtontwerper op zak. De SpatialAware is een aanvulling op de bestaande Hue Scene Gallery. Je hebt altijd de mogelijkheid om te kiezen voor de nieuwe functie of gebruik te blijven maken van de huidige weergave.

Voordat je de SpatialAware kunt gebruiken, moet je eerst je kamer scannen met de camera van je iPhone. Dankzij AR wordt de onderlinge positie van je lampen vastgelegd, zodat de onderlinge afstand tussen de lampen ook bekend is voor het hele systeem. Wil je later nog meer lampen aan de kamer toevoegen, dan wordt het ruimtelijke model automatisch bijgewerkt.

Om de functie te kunnen gebruiken, heb je wel de nieuwere Hue Bridge Pro nodig. Deze is krachtiger en geavanceerder en biedt ondersteuning voor veel meer lampen en accessoires dan de gewone Hue-bridge. De SpatialAware-functie komt dit voorjaar beschikbaar en zodra het zover is lees je dat op iCulture.

Meer nieuwe Hue-functies

En over de Hue Bridge gesproken: het is nu ook mogelijk om meerdere Hue Bridges over te zetten bij het installeren van de nieuwe Bridge Pro. Je hoeft dus je gewone Bridges niet stuk voor stuk te migreren, omdat dit in een proces kan. Bovendien wordt de AI-assistent van de Hue-app slimmer én kan hij straks ook Nederlands. Je kunt bijvoorbeeld zeggen om je elke dag om een bepaald tijdstip te wekken, waarna er automatisch een lichtautomatisering in de slaapkamer gemaakt wordt.

Signify kondigde tegelijkertijd ook aan dat de Hue Secure-camera’s ondersteuning voor Apple Home krijgen. Meer daarover lees je in ons eerdere artikel.

