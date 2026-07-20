Dit is waarom Apple profiteert van de groeiende twijfel over AI-bedrijven

Juist nu OpenAI en Anthropic met hun beursgang bezig zijn, lijken er twijfels te ontstaan over AI. Apple lijkt daarbij de grote winnaar te zijn, en dit is waarom.

OpenAI, bekend van ChatGPT, en Claude-ontwikkelaar Anthropic werken naar verluidt aan een beursgang. Tegelijkertijd ontstaan er steeds meer vragen over de enorme kosten en mogelijke winstmarges van AI-bedrijven. Een van de bedrijven die daarvan lijkt te profiteren, is uitgerekend Apple. Het bedrijf heeft veel minder agressief ingezet op AI-infrastructuur dan zijn concurrenten.

Apple-aandelen zitten in de lift

Wie Apple-aandelen bezit, had de afgelopen tijd weinig te klagen. Het aandeel bereikte halverwege juli een nieuwe recordhoogte en Apple heeft inmiddels een beurswaarde van ongeveer 4,9 biljoen dollar. Daarmee komt de grens van 5 biljoen dollar langzaam maar zeker in zicht.

Opvallend genoeg wordt juist Apples relatief voorzichtige AI-strategie nu als een voordeel gezien. Terwijl Microsoft, Amazon, Alphabet en Meta honderden miljarden dollars in datacenters en andere AI-infrastructuur investeren, kan Apple terugvallen op een ecosysteem van ongeveer 2,5 miljard actieve apparaten. Het bedrijf hoeft daardoor niet per se zelf het beste taalmodel te ontwikkelen om toch geld aan AI te verdienen.

Ook uit China kwam positief nieuws. De Chinese toezichthouder heeft toestemming gegeven voor een aangepaste versie van Apple Intelligence. Apple werkt daarvoor samen met lokale partijen als Alibaba en Baidu. Een exacte releasedatum is nog niet bekend, maar de goedkeuring neemt een belangrijke hindernis weg voor Apple in een van zijn grootste afzetmarkten.

Heeft Apple toch de beste AI-strategie?

Lange tijd werd gezegd dat Apple op het gebied van generatieve AI de boot had gemist. Het in 2024 aangekondigde Apple Intelligence verscheen aanvankelijk met veel minder functies dan Apple tijdens de presentatie had laten zien. Vooral de persoonlijkere versie van Siri liet lang op zich wachten.

De vertraging leidde in de Verenigde Staten tot een collectieve rechtszaak van iPhone-kopers die zich misleid voelden door Apples reclame-uitingen. Apple heeft inmiddels ingestemd met een schikking van 250 miljoen dollar, zonder schuld te erkennen. De schikking moet nog definitief worden goedgekeurd.

Siri AI moet de achterstand verkleinen

Tijdens de WWDC van 2026 presenteerde Apple uiteindelijk Siri AI: een veel uitgebreidere versie van de spraakassistent die persoonlijke informatie en de inhoud op het scherm kan gebruiken om vragen te beantwoorden en taken uit te voeren. De eerste openbare bèta is inmiddels beschikbaar op geschikte iPhones, iPads en Macs. De eerste ervaringen zijn positief, al werkt nog niet alles vlekkeloos en is ondersteuning door apps van derden voorlopig beperkt.

Bekijk ook [Hands-on] Siri AI werkt wél op de Mac: zo gebruik je het nu al (zelfs in het Nederlands!) Apple brengt Siri AI in de EU wel naar de Mac. Met ingang van macOS Golden Gate kun je Siri AI nu al testen en het werkt zelfs in het Nederlands. Zo kun je het nu al gebruiken.

Voor Nederlandse en Belgische gebruikers zit er wel een belangrijke kanttekening aan. Apple brengt de nieuwe Siri AI bij de introductie niet meteen uit in de Europese Unie. Het bedrijf wijst daarbij op verplichtingen uit de Europese Digital Markets Act. De Chinese introductie vereist ondertussen een afzonderlijke, lokaal aangepaste versie.

Apple ontwikkelt bovendien niet alles zelf. Voor een deel van de zwaardere AI-functies maakt het bedrijf gebruik van technologie van Google Gemini, terwijl lichtere modellen lokaal op het apparaat of via Apples eigen Private Cloud Compute kunnen draaien. Daardoor kan Apple profiteren van nieuwe modellen zonder alle kosten voor het trainen en beheren ervan zelf te hoeven dragen.

Beleggers maken zich zorgen over de kosten van AI

De stijging van het Apple-aandeel valt samen met toenemende onrust rond andere AI-bedrijven. Alphabet, Amazon, Meta en Microsoft zouden in 2026 samen ongeveer 650 miljard dollar uitgeven aan onder meer chips, datacenters en energievoorzieningen voor AI. Beleggers vragen zich steeds vaker af hoe snel die investeringen kunnen worden terugverdiend. „Er is een gevecht gaande op de markt, en Apple heeft er profijt van dat het daar niet aan meedoet”, aldus analist Mark Bronzo onlangs tegenover Bloomberg.

Hoge kosten en druk op de marges

Ook klanten kijken kritischer naar de kosten. Geavanceerde AI-modellen en programmeeragents kunnen veel werk uit handen nemen, maar het intensieve gebruik ervan loopt snel in de papieren. Bedrijven proberen daarom dure modellen alleen voor ingewikkelde opdrachten te gebruiken en voor eenvoudigere taken over te stappen op goedkopere alternatieven.

Bij Anthropic ontstond eerder al verwarring over de abonnementen en gebruikslimieten van Claude Code. OpenAI overweegt juist prijsverlagingen om beter te kunnen concurreren. Dat is gunstig voor gebruikers, maar een prijzenoorlog kan de toekomstige winstmarges van beide bedrijven verder onder druk zetten.

OpenAI en Anthropic zouden allebei voorbereidingen treffen voor een beursgang. Dat betekent niet dat de bedrijven direct in gevaar zijn, maar een beursnotering brengt wel meer openheid met zich mee. Investeerders krijgen dan beter zicht op de omzet, uitgaven, schulden en uiteindelijke winstgevendheid van de ondernemingen.

Apple hoeft de AI-wedstrijd niet zelf te winnen

Apple bevindt zich daardoor in een bijzondere positie. Het bedrijf hoeft niet per se het krachtigste AI-model te maken. Zolang gebruikers hun iPhone, iPad en Mac blijven kopen, kan Apple verschillende AI-modellen in zijn producten integreren en van leverancier wisselen wanneer dat nodig is.

Voorzichtigheid blijkt voorlopig een voordeel

Dat maakt Apple op dit moment minder kwetsbaar voor de gigantische kosten van het trainen van taalmodellen en bouwen van datacenters. Tegelijkertijd blijft het bedrijf grotendeels afhankelijk van externe partners voor de meest geavanceerde AI-functies. Ook moet Apple nog bewijzen dat Siri AI buiten de Verenigde Staten beschikbaar kan worden gemaakt en daadwerkelijk een reden vormt om nieuwe hardware te kopen.

Het is daarom nog te vroeg om Apples aanpak definitief tot de beste AI-strategie uit te roepen. De beurs lijkt de voorzichtigheid van het bedrijf momenteel echter te waarderen. Terwijl andere technologiebedrijven miljarden moeten investeren om voorop te blijven lopen, kan Apple voorlopig afwachten, samenwerken en zijn enorme gebruikersbestand inzetten. Juist het feit dat Apple niet volledig aan de AI-wedloop meedoet, blijkt nu een belangrijk voordeel.