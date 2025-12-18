Review Philips Hue Festavia lichtsnoer met bolvormige lampen: het hele jaar mooi

Een aantal jaar geleden bracht Philips Hue de Festavia-verlichting uit: slimme kerstverlichting voor in de boom of gewoon voor buiten. De afgelopen jaren is de Festavia-lijn uitgebreid met nieuwe mogelijkheden en nu is er ook het Festavia lichtsnoer voor buiten, uitgerust met bolvormige lampen. Dit lichtsnoer geeft in deze donkere dagen sfeer aan je tuin of overkapping, maar is eigenlijk het hele jaar geschikt. In deze review van de Hue Festavia met bolvormige lampen lees je onze ervaringen.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het product is getest in december 2025 en de review beschrijft de situatie op dat moment. De Philips Hue Festavia lichtsnoer outdoor is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Philips Hue Festavia lichtsnoer met bolvormige lampen in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het Philips Hue Festavia lichtsnoer voor buiten:

Buiten lichtsnoer met filament-achtige lampen

White & Color Ambiance

Drie lengtes: 7 meter, 14 meter en 21 meter

Verlengopties beschikbaar voor twee losse slingers op één stroompunt, maar verlenging achter elkaar niet mogelijk

Tot 1000 lumen lichtsterkte

Kleurtemperatuur: 1000 – 20000 K

Doorzichtige globes gemaakt van plastic

Ook te integreren met bestaande Hue-buitenverlichting

Allerlei lichtscènes en kleuren mogelijk via de Hue-app

Werkt met HomeKit en het volledige Hue-ecosysteem

Prijs: vanaf €159,99

Philips Hue Festavia lichtsnoer met globelampen installeren

Elke set van de Hue Festavia lichtsnoeren met globelampen is voorzien van een stroomblok voor buiten. Deze heeft een kort snoertje met schroefdraad, die je bevestigt aan het begin van de lichtslang. Gelukkig zit er aan het begin snoer genoeg voordat je de eerste lamp tegenkomt, zodat je lekker hoog kan beginnen. Wat vooral belangrijk is, is dat het kleine stroomkastje dat aan het begin van het snoer zit, minstens 30 centimeter boven de grond hangt. Je kunt deze vastschroeven aan bijvoorbeeld een schutting, balk of schuur, maar als je nog wat wil spelen met hoe je de lampen ophangt, kun je het ook los laten hangen.

Voor deze review hebben wij de versie van 14 meter getest, de middelste versie in de line-up. Deze heeft in totaal twintig lampen, waarbij er tussen elke lamp een ruimte zit van 70 centimeter. De lichtslang heeft een IP-classificatie van IP65, waardoor je hem gewoon het hele jaar buiten kan laten hangen. Dat geldt dus ook voor het stroomblok, dat je gewoon op een (buiten)stopcontact kunt aansluiten. Mocht je al Hue-buitenverlichting hebben, dan kan je de lichtslang ook op je bestaande Hue-stroomaansluiting aansluiten.

In ons geval was het installeren even een klusje. Wij hebben een stopcontact in de schuur, maar het lukt niet om de stroomkabel tussen de deur te laten lopen. De kabel is daar helaas te dik voor, waardoor de deur niet meer dicht kan. In tegenstelling tot bij de standaard en wat simpele buitenkerstverlichting, die vaak zo’n dun draadje hebben dat je deze met gemak tussen een deur kan laten lopen. We raden daarom aan om te zorgen dat je een buitenstopcontact hebt, maar je kan er ook voor kiezen om de kabel bijvoorbeeld door te trekken in een schuurtje met stroomaansluiting. Afhankelijk van je situatie is de stroomaansluiting snel gerealiseerd, maar het kan zijn dat je iets meer moeite moet doen.

Elke lamp is voorzien van een klein oogje, waar je bijvoorbeeld een tie wrap doorheen kan halen. Zo kun je elke lamp eenvoudig aan bijvoorbeeld een overkapping monteren, maar je kan natuurlijk ook altijd een dunne kabel door je tuin trekken en de lampen daaraan hangen, mocht je geen overkapping hebben. Het is even passen en meten om te zien wat de perfecte verdeling van het lichtsnoer is, om ervoor te zorgen dat je precies mooi uit komt. In ons geval ging dat vrij simpel, maar we raden wel aan om van tevoren goed uit te meten hoeveel lichtsnoer je nodig hebt.

Je kunt de Hue Festavia met globelampen niet eenvoudig verlengen. Er zijn wel verlengpakketen verkrijgbaar, maar deze zijn niet bedoeld om aan een basispakket te hangen. Je kan zo dus niet een snoer van 7 meter ineens dezelfde kant op verlengen tot 14 meter. Bij elk verlengpakket zit namelijk een T-connector, die je aansluit op het stroomblok. Op die manier kun je dus twee slingers bevestigen aan een stroomadapter. De stroomadapter bevindt zich daarom dus altijd tussen twee slingers in. In ons geval was zo’n verlengstuk gelukkig niet nodig.

In ongeveer een uurtje hadden we de lichtslang in de tuin naar tevredenheid opgehangen. Even koppelen met de Hue-app en klaar ben je. Zoals we dat van Hue kennen gaat het koppelen vrij eenvoudig. Je scant met de Hue-app de QR-code in de verpakking en het lichtsnoer wordt snel herkend. Toewijzen aan een kamer en eventueel meteen wat kleurscènes uitproberen en klaar ben je. Hou er wel rekening mee dat een Hue-bridge vereist is. Daarmee wordt het lichtsnoer ook meteen toegevoegd aan Apple’s Woning-app, maar hou er dan wel rekening mee dat je de lampen qua kleur niet individueel kunt bedienen.

Ontwerp van Hue Festavia met globelampen

Vanaf een afstandje zien het Hue Festavia lichtsnoer met globelampen eruit als ronde filamentlampen. Het lichtstaafje binnenin geeft een mooi aangezicht. De rest van de afwerking is uitgevoerd in zwart, zodat het buiten ook niet teveel opvalt. Waar we echter wel een beetje teleurgesteld over waren, is de afwerking van de transparante bollen.

Deze zijn niet gemaakt van glas, maar van plastic. Dat heeft zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat een lamp niet zomaar kapot kan vallen, mocht het lichtsnoer op de grond terecht komen. Het nadeel is dat krasjes en oneffenheden toch al snel zichtbaar zijn. Helemaal voor de prijs van dit product, hadden we verwacht dat de afwerking van de bollen iets mooier zou zijn. Je ziet dit echter alleen als je een individuele lamp van dichtbij bekijkt. Overdag heb je hier in de praktijk niet zoveel last van.

Lichtkwaliteit en kleuren van Hue Festavia met globelampen

Qua lichtkwaliteit stelt het lichtsnoer zeker niet teleur. De helderheid is hoog, meer dan hoog genoeg voor buiten. Het zorgt ervoor dat je tuin op een mooie en egale manier verlicht is. Je krijgt gelukkig nooit het gevoel van stadionverlichting. Wat ook prettig is: je zult geen last van je ogen krijgen als je in een lamp kijkt. Met de lampen ingeschakeld zien ze er (vooral ’s avonds) mooi uit, mede door de mooie lichtverspreiding. Standaard staat hij meteen op 100%, maar als je het wat sfeervoller wil kun je hem gerust een stuk lager zetten.

Qua wittinten is er een breed spectrum wat door de Hue Festavia getoond kan worden. Je kunt het zo warm of koud maken als je zelf wil, wat je ook genoeg vrijheid biedt om de lampen zo in te stellen dat het past bij je tuin of balkon. Maar naast de warme en koele wittinten, kan het lichtsnoer ook kleur tonen. Ook daarvan vinden we de weergave prachtig, zeker in combinatie met de Hue scènegalerij in de Hue-app.

Speciaal voor de feestdagen zijn er ook kleurencombinaties die de kerstsfeer weer moeten geven. Toch vinden we deze lichtslang minder geschikt als puur feestverlichting. De grotere en ronde bolvormige lampen geven toch niet hetzelfde effect als de standaard kerstverlichting met kleine lichtpuntjes doet. Maar is dat een nadeel? Wat ons betreft niet. De Hue Festavia is in de wintermaanden prima te gebruiken als sfeerverhogend lichtmiddel, maar komt door zijn ontwerp eigenlijk het hele jaar goed van pas. Helemaal in de zomeravonden, wanneer je bij mooi weer wat langer buiten wil zitten. Of met een gezellig tuinfeestje. We zouden het Hue Festavia lichtsnoer met bolvormige lampen dan ook niet zozeer omschrijven als kerstverlichting, maar meer als gezellige feestverlichting voor het hele jaar. Dat mag ook wel voor die prijs, want het zou zonde zijn als je ze na de decembermaand weer in een doos moet stoppen om ze pas in het najaar erop weer tevoorschijn te toveren.

Via de Hue-app kun je maximaal vijf kleuren voor een lichtslang kiezen, waarna dit over de gehele slinger verdeeld wordt. Je kunt dus niet per lamp exact aanwijzen welke kleur deze moet hebben. Aan de ene kant zorgt dat voor wat beperking in het gebruik, maar aan de andere kant: wie zit er te wachten op een lichtslang met twintig lampen die allemaal een andere kleur hebben? Je tuin hoeft immers geen circus te worden. Je kunt nog wel uit verschillende modi kiezen: lineair, gespiegeld of verspreid. Daarmee bepaal je dus hoe de gekozen kleuren over de lichtslinger verdeeld worden. Dat is wat ons betreft net genoeg aanpassingsmogelijkheden om het leuk te houden.

Toch hebben we na al die jaren Hue-gebruik wat moeite met het bedienen van de Hue-app en het vinden van de gewenste opties. Het kiezen van de vijf individuele kleuren kan alleen als je eerst een Hue-scène kiest die bestaat uit meerdere kleuren. In het kleurenscherm komt dan een extra knopje beschikbaar, waarbij je precies de kleuren kan kiezen. Heb je voor alle lampen dezelfde kleur? Dan kun je dit niet zomaar opsplitsen in vijf kleuren. Je moet dan eerst een scène kiezen die in de basis al uit meerdere kleuren bestaat. Maar als je eenmaal een kleur naar wens hebt, heb je er eigenlijk bijna geen omkijken meer naar.

De bediening in Apple’s Woning-app maakt het er niet gemakkelijker op, omdat het gehele lichtsnoer gezien wordt als een lamp waar je een kleur voor kan instellen. Dat is een beperking vanuit HomeKit, waar Hue niet zo gek veel aan kan doen. De koppeling met HomeKit is wel handig om het licht aan en uit te zetten met bijvoorbeeld Siri of om automatiseringen in te stellen. Denk aan het uitschakelen van het licht als je van huis weg gaat of het inschakelen als de zon onder gaat.

Score 8.2 Philips Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen €159,99 Voordelen + Eenvoudige installatie

Verkrijgbaar in drie lengtes

Zowel wit als gekleurd licht

Mooie lichtverspreiding, geeft elke tuin of balkon sfeer Nadelen - Plastic afwerking van globelampen had mooier gekund

Prijs aan de hoge kant

Conclusie Philips Hue Festavia lichtslinger met globelampen review

De Hue Festavia lichtslinger is wat ons betreft een waardevolle toevoeging aan de Hue line-up. Een soortgelijk product had Philips Hue nog niet in het assortiment, terwijl dergelijke lichtslingers al jarenlang populair zijn. De montage is eenvoudig, al kan dit verschillen afhankelijk van je stroomaansluiting en benodigde lengte. Maar wat nog veel belangrijker is: de lichtkwaliteit en de sfeer dat het lichtsnoer geeft. De Hue Festavia lichtslinger doet dat allebei heel goed. Het witte licht (in allerlei tinten) maakt je tuin gezelliger, terwijl de talloze kleurencombinaties door het hoge kleurenbereik er juist iets speciaals van maken.

Het is daarom jammer dat de afwerking van de plastic bollen van de globelampen ietwat teleurstelt, omdat dit een beetje afbreuk doet aan het algehele eindproduct. Zeker voor de relatief hoge prijs waarvoor deze lichtslinger in de winkels ligt. Al met al kunnen we concluderen dat Signify met dit lichtsnoer een waardevolle toevoeging voor het assortiment heeft, dat het gehele jaar door zorgt voor sfeer buiten je huis.