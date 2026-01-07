Philips Hue Secure bedrade camera in wit

Eindelijk: Philips Hue-camera’s werken binnenkort met Apple Home [CES 2026]

Nieuws Accessoires
Philips Hue gaat het assortiment van bedrade camera's uitbreiden naar Apple Home. Binnenkort volgt er een update waardoor je de Hue-camera's en de videodeurbel ook via HomeKit kan gebruiken.
Benjamin Kuijten -

In augustus 2023 kondigde Philips Hue de Secure-beveiligingscamera’s aan, maar voor Apple-gebruikers was er wel een groot gemis: Apple HomeKit-support. Hierdoor ben je voor het bekijken van de beelden gebonden aan de Hue-app en kun je de camera’s niet meenemen in je automatiseringen met andere HomeKit-producten. Maar vandaag is er goed nieuws, want tijdens de CES laat Signify weten dat de bedrade Hue-camera’s gaan werken met Apple Home. De details lees je hier.

Hue Secure-camera’s met Apple Home

In het persbericht is Signify kort maar krachtig als het gaat om ondersteuning voor Apple Home en de Woning-app. De support geldt alleen voor de bedrade Hue Secure-camera, de Hue-videodeurbel en de Hue Secure-contactsensoren. De contactsensoren plaats je bij ramen, deuren, kasten of kluizen, zodat je een waarschuwing krijgt als deze open of dicht gaat. Voor de camera’s en de videodeurbel geldt dat je de livestreams via de Woning-app kan bekijken en dat je realtime waarschuwingen via HomeKit krijgt.

Er is nog geen exacte planning voor wanneer de HomeKit-support komt, maar volgens Signify wordt er ergens de komende maanden een update uitgebracht. Zodra het zover is, lees je dat uiteraard op iCulture.

Philips Hue Security Camera

Secure Video lijkt te ontbreken

Er zit wel een grote maar aan dit hele verhaal. In het persbericht wordt met geen woord gerept over ondersteuning voor HomeKit Secure Video. Dankzij HomeKit Secure Video worden camerabeelden tien dagen lang veilig opgeslagen in je eigen iCloud-account, zodat je beelden kunt terugkijken. Ook functies als gezichtsherkenning en activiteitszones vallen hieronder. Deze functies worden via de Woning-app niet ondersteunt bij de Hue-camera’s.

De Hue-camera’s leunen voor het bekijken van opnames namelijk op het eigen betaalde abonnement van Hue. Voor het Basis-abonnement betaal je €39,99 per camera per jaar, tot een maximum van twee camera’s. Je kan dan tot 30 dagen beelden terugkijken. Hier vallen ook functies als activiteitszones en detectie van personen onder. Heb je meer camera’s en wil je tot 60 dagen terugkijken, dan heb je het Plus-abonnement van €99,99 per jaar nodig.

Hue Secure contactsensor

De camera’s zijn dus zo ontworpen dat ze werken op basis van het eigen Hue-abonnement, met beperkte mogelijkheden met de gratis versie. Dat zal de voornaamste reden zijn dat ondersteuning voor HomeKit Secure Video ontbreekt, omdat daarbij veel overlap is qua mogelijkheden.

