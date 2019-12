Al enkele jaren hebben we de Night Shift-functie in onze iPhones. Dit zou onder andere moeten zorgen dat je beter in slaap valt, maar een nieuw onderzoek bewijst het tegendeel.

‘Night Shift juist niet goed voor slaap’

Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Manchester en spreekt iets tegen wat we inmiddels voor waarheid aannamen. Het idee achter Night Shift in iOS is dat je ogen ‘s avonds wat rust krijgen. Door minder blauw licht te zien zou je beter in slaap moeten kunnen vallen, maar dat is niet waar volgens dit onderzoek.

Overdag krijgen we door zonlicht andere kleuren binnen. ‘s Avonds is de zon onder en is de kleurtemperatuur meer blauw door gebruik van lampen. Onze iPhones laten ons met Night Shift juist het omgekeerde zien, namelijk koel licht overdag en warm licht in de avond. Volgens dr. Tim Brown van de Universiteit van Manchester is dit in strijd met wat je lichaam verwacht, omdat je biologische klok zich onder andere baseert op welke kleurtemperaturen je ziet:

Wij bewijzen dat het niet waar is dat blauw light het sterkste effect heeft op de [biologische, red.] klok. Sterker nog, blauwe kleuren zoals we die ‘s avonds zien hebben een zwakker effect dan wit of geel licht met dezelfde helderheid.

Om deze reden zou je volgens Brown ‘s avonds juist blauwe kleurtemperaturen moeten zien. Vind je dat minder prettig om naar te kijken, zet je helderheid dan wat lager. Dat is namelijk belangrijker, vindt hij.

‘Helderheid scherm is belangrijker dan kleur’

Volgens Brown speelt de helderheid van je scherm een belangrijkere rol bij je slaap. Staat je scherm op volle sterkte in een donkere ruimte, dan heeft dat negatieve effecten op je slaap, zoals al eerder bewezen is. Hoewel dit onderzoek alleen op muizen is uitgevoerd zijn de onderzoekers overtuigd dat hetzelfde ook voor mensen geldt.

Onderzoek kan waardevol kan zijn voor onze kennis, maar we moeten het soms met een korreltje zout nemen. Heb je last van slaapproblemen, dan hoeft dat niet per definitie te liggen aan het gebruik van Night Shift. Hoe dan ook is het geen slecht idee om je iPhone weg te leggen wanneer je bijna wil gaan slapen.

Kom je lastig in slaap? Probeer dan eens een speciale slaap-app voor je iPhone. Het scherm blijft natuurlijk uit, dus het zal wat dat betreft je slaap niet beïnvloeden. Er zijn ook slaap-apps voor de Apple Watch.