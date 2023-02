Netflix geeft het duurste Premium-pakket wat extra mogelijkheden. Zo is er een ruimere limiet op het aantal toestellen dat films en series mogen downloaden en is het aanbod van ruimtelijke audio flink vergroot.

Netflix Premium is het duurste en meest uitgebreide Netflix-abonnement, waarmee je niet alleen in de hoogste beeldkwaliteit kan streamen, maar ook op meer apparaten tegelijkertijd kan kijken. Een ander voordeel is dat je op meer apparaten tegelijkertijd films en series kan downloaden. Deze limiet is nu per direct verhoogd, zodat je op meer apparaten binnen je account offline kunt kijken. Maar er is ook een andere extra bijgekomen.



Netflix Premium krijgt een upgrade

Voorheen kon je met het Premium-account op maximaal vier toestellen films en series offline kijken. Vanaf vandaag heeft Netflix dit verhoogd naar zes apparaten. Dit kunnen dus smartphones en tablets zijn. Netflix zegt dat hier behoefte aan was, omdat meer mensen vaker reizen en tussen apparaten wisselen. De limiet van zes apparaten geldt voor het gehele account, ook als er meerdere profielen zijn. Je kan per Netflix-account maximaal vijf profielen instellen, dus nu kan elk profiel op minstens één apparaat films en series downloaden.

Een andere extra is de ondersteuning voor ruimtelijke audio. Het Netflix Premium-abonnement is de enige waarmee je films en series in ruimtelijke audio kan kijken. Afgelopen juli startte Netflix al met ruimtelijke audio op een groot aantal toestellen, maar het aanbod was toen nog beperkt. Inmiddels zijn er meer dan 700 populaire films en series voorzien van ruimtelijke audio. Daaronder bevinden zich titels als Stranger Things, Wednesday en de nieuwe film Knives Out: Glass Onion. Films en series die geschikt zijn, hebben een speciaal spatial audio-logo. Je kan ook zoeken op “spatial audio” of “ruimtelijke audio” in de zoekfunctie van Netflix.

Met ruimtelijke audio wordt het gevoel van surroundgeluid gesimuleerd, zonder dat je daarvoor een dure geluidsinstallatie nodig hebt. Heb je thuis meerdere speakers staan, dan zul je van de ruimtelijke audio niet zoveel merken, omdat je dan al meerkanaalsaudio hebt (bijvoorbeeld 5.1 of Dolby Atmos). Netflix zegt dat de functie dan ook vooral van pas komt op laptops en tablets en op smartphones met stereospeakers, waarbij je het toestel horizontaal houdt.

Zo neemt Netflix maatregelen tegen accountdeling

De timing van deze aankondiging lijkt niet geheel toevallig. Vanaf later dit kwartaal begint Netflix maatregelen te nemen tegen het delen van je account buiten je eigen huishouden. Zo gaat Netflix vragen om een apparaat te bevestigen met een cijfercode die per e-mail verzonden wordt, als het account geopend wordt van buiten je eigen huishouden. Van tijd tot tijd kan Netflix hierom vragen. Voor het vaststellen van het huishouden, gebruikt Netflix hiervoor ip-adressen, apparaat-ID’s en meer. Toestellen kunnen ook geblokkeerd worden om nog te kijken, als deze buiten het huishouden is. Je moet bovendien elke 31 dagen verbinding maken met het wifi-netwerk van je eigen huishouden.

Netflix liet al eerder weten dat ze in een aantal landen een vergoeding vragen. Het is nog steeds niet duidelijk wanneer alle maatregelen beschikbaar komen en welke landen meteen mee doen. Maar dat Netflix nu Premium-gebruikers wat extraatjes geeft, lijkt vooral een pleister op de wond te zijn.