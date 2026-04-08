Netflix op Apple TV ineens veel slechter: standaard videospeler ingeruild voor eigen variant

Apple heeft in tvOS een standaard videospeler ingebouwd, die optimaal samenwerkt met de afstandsbediening van de Apple TV. Met name de veegbewegingen zijn hiervoor ideaal, maar de tvOS-speler heeft nog meer voordelen. Toch zijn er veel streamingdiensten die hun eigen videospeler implementeren, vaak omdat dit goedkoper is omdat ze dan in verschillende platformen dezelfde speler kunnen gebruiken. Maar het gevolg is dat je als Apple-gebruiker een niet-optimale ervaring hebt. Dat is nu precies wat er gebeurd is met Netflix op de Apple TV.

Netflix op Apple TV heeft nu eigen videospeler

De nieuwe videospeler van Netflix op de Apple TV ziet er niet alleen minder mooi uit, maar heeft ook wat overbodige knoppen. Zo vind je linksboven een knop om terug te gaan en de video af te sluiten, terwijl de Apple TV-afstandsbediening zelf al een terugknop heeft. Daarnaast vind je nog knoppen om de video opnieuw af te spelen of naar de volgende aflevering te gaan. Onderin beeld vind je de tijdbalk, waar je op twee manieren doorheen kan scrollen. Door op de buitenste knoppen van de ring op de Apple TV-remote te drukken, kun je tien seconden vooruit of achteruit bladeren. Maar de video wordt daarbij meteen gepauzeerd, waardoor je weer op afspelen of bevestigen moet klikken.

Je kunt ook over het aanraakgevoelige deel van de Apple TV-afstandsbediening vegen, maar de progressie in de film of aflevering wordt niet in realtime met een preview getoond. Er worden alleen vaste stills per 10 seconden uit de video getoond, waardoor je veel minder nauwkeurig het juiste moment in de video kan opzoeken. Verder vind je onder de tijdsbalk nog de opties voor ondertiteling en audiotaal.

Het grote nadeel van de eigen speler ten opzichte van de standaard tvOS-videospeler, is dat het scrollen door de video dus een stuk minder nauwkeurig gaat. Ook kun je de draaibeweging van de Apple TV-remote niet meer gebruiken om nog nauwkeuriger door een video te scrollen. Bovendien ontbreekt de optie om direct vanuit de videospeler de Verbeter dialogen-functie in of uit te schakelen. Je moet het daardoor nu via de instellingen van de Apple TV zelf doen.

De vernieuwde Netflix-app geeft ook niet meer aan de Apple TV-afstandsbediening op je iPhone door waar je op de Apple TV naar kijkt. Je kunt wel afspelen en pauzeren, maar je ziet niet meer de show of film en kan ook niet doorscrollen via je iPhone. Wat ook niet meer werkt, is het snel terugspoelen via Siri. Tot slot wordt niet meer automatisch de ondertiteling ingeschakeld als je in een video terugscrollt omdat je iets niet goed verstaan hebt.

Dit zijn in het kort alle functies die niet meer werken in Netflix op de Apple TV door de komst van een eigen videospeler:

Sneller 10 seconden vooruit of terugspoelen zonder pauzeren

Extra nauwkeurig door een video scrollen door te vegen of via de draaibeweging

Het direct in- en uitschakelen van Verbeter dialogen

Informatie over huidige video via Apple TV-afstandsbediening op de iPhone

Zien hoe laat de video eindigt (door op het aanraakvlak van de afstandsbediening te tappen)

Automatische ondertiteling bij terugspoelen

Het aanpassen van de stijl van de ondertiteling (nieuw in tvOS 26.4)

Al met al maakt dit het gebruik van Netflix op de Apple TV veel minder prettig. Er waren al veel andere streamingdiensten die een eigen speler gebruiken. HBO Max verruilde eerder ook al de standaard tvOS-speler voor een eigen variant, maar kreeg daar veel kritiek op. Videoland had in Nederland jaren geleden ook ineens een eigen videospeler, maar ruilde deze niet veel later weer in voor de standaard videospeler van tvOS. Wellicht dat Netflix deze wijziging ook nog terug gaat draaien als genoeg mensen hier kritiek op geven.