Dummy’s van iPhone Fold tonen mogelijke afmetingen in vergelijking met de Pro-modellen

Er zijn foto's van een mogelijke dummy van de iPhone Fold opgedoken. Daarop zien we de verhoudingen en afmetingen van de eerste opvouwbare iPhone.

De iPhone Fold (of mogelijk de iPhone Ultra genoemd) wordt de allereerste opvouwbare iPhone ooit en daarbij kiest Apple voor een opmerkelijk ontwerp. Eerder waren er al schematische tekeningen waarin het design van de iPhone Fold naar voren kwam: ingeklapt is het model van paspoortformaat, terwijl hij uitgeklapt bijna het formaat van een liggende iPad mini heeft. Maar hoe groot wordt hij nou echt? Dat laat een nieuwe dummy van de iPhone Fold goed zien.

Dummy van iPhone Fold toont formaat

De dummy is gedeeld door Sonny Dickson, een geruchtenlekker die rond deze tijd van het jaar vaak met dummy’s van aankomende iPhones komt. Een jaar geleden deelde hij ook al de dummy’s van de iPhone 17-serie, die achteraf bleken te kloppen. Op de nieuwe foto zien we (van links naar rechts) de iPhone 18 Pro Max, iPhone Fold en iPhone 18 Pro. De iPhone Fold is daarbij opengeklapt.

Exclusive First Dummies of what the final size of the iPhone Fold, iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max will look like. pic.twitter.com/X9P9uBK12p — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 7, 2026

Als de dummy’s op de afbeeldingen kloppen, wordt de iPhone Fold dus een stuk minder hoog dan de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max krijgen zeer vermoedelijk dezelfde afmetingen als de voorgangers. Het is wat lastig te zien, maar het lijkt erop dat de iPhone Fold ongeveer net zo hoog is als de iPhone 18/17 Pro Max minus de camerabult. Het toestel is echter wel flink breder, zelfs als deze ingeklapt is.

In de dummy ontbreken ook enkele kenmerken. Zo zien we wel twee camera’s, maar ontbreekt wel de flitser. Ook de MagSafe-ring is niet zichtbaar, terwijl we dit wel zien bij de iPhone 18 Pro-dummy’s. Dat betekent overigens niet dat de iPhone Fold deze functies niet krijgt. Dummy’s zijn vooral bedoeld om de afmetingen en de verhoudingen weer te geven en worden doorgaans gebruikt door accessoiremakers om vroegtijdig hoesjes te maken. Het is niet per se een definitieve weergave van de beschikbare functies. Zo zagen we in de schematische tekeningen van de iPhone Fold wel gewoon een cameraflitser.

