Dummy’s van iPhone Fold tonen mogelijke afmetingen in vergelijking met de Pro-modellen

Er zijn foto's van een mogelijke dummy van de iPhone Fold opgedoken. Daarop zien we de verhoudingen en afmetingen van de eerste opvouwbare iPhone.
Benjamin Kuijten

De iPhone Fold (of mogelijk de iPhone Ultra genoemd) wordt de allereerste opvouwbare iPhone ooit en daarbij kiest Apple voor een opmerkelijk ontwerp. Eerder waren er al schematische tekeningen waarin het design van de iPhone Fold naar voren kwam: ingeklapt is het model van paspoortformaat, terwijl hij uitgeklapt bijna het formaat van een liggende iPad mini heeft. Maar hoe groot wordt hij nou echt? Dat laat een nieuwe dummy van de iPhone Fold goed zien.

Dummy van iPhone Fold toont formaat

De dummy is gedeeld door Sonny Dickson, een geruchtenlekker die rond deze tijd van het jaar vaak met dummy’s van aankomende iPhones komt. Een jaar geleden deelde hij ook al de dummy’s van de iPhone 17-serie, die achteraf bleken te kloppen. Op de nieuwe foto zien we (van links naar rechts) de iPhone 18 Pro Max, iPhone Fold en iPhone 18 Pro. De iPhone Fold is daarbij opengeklapt.

Als de dummy’s op de afbeeldingen kloppen, wordt de iPhone Fold dus een stuk minder hoog dan de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max krijgen zeer vermoedelijk dezelfde afmetingen als de voorgangers. Het is wat lastig te zien, maar het lijkt erop dat de iPhone Fold ongeveer net zo hoog is als de iPhone 18/17 Pro Max minus de camerabult. Het toestel is echter wel flink breder, zelfs als deze ingeklapt is.

In de dummy ontbreken ook enkele kenmerken. Zo zien we wel twee camera’s, maar ontbreekt wel de flitser. Ook de MagSafe-ring is niet zichtbaar, terwijl we dit wel zien bij de iPhone 18 Pro-dummy’s. Dat betekent overigens niet dat de iPhone Fold deze functies niet krijgt. Dummy’s zijn vooral bedoeld om de afmetingen en de verhoudingen weer te geven en worden doorgaans gebruikt door accessoiremakers om vroegtijdig hoesjes te maken. Het is niet per se een definitieve weergave van de beschikbare functies. Zo zagen we in de schematische tekeningen van de iPhone Fold wel gewoon een cameraflitser.

Opvouwbare iPhone

‘Deze tekeningen tonen hoe de iPhone Fold eruit gaat zien (met een unieke eigenschap)’

Er zijn schematische tekeningen van de iPhone Fold opgedoken, die een hele goede indruk geven van hoe de eerste opvouwbare iPhone eruit gaat zien.

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

iPhone Ultra: 'Dit wordt de naam van de eerste opvouwbare iPhone'
Dit is waarom de nieuwe Apple TV (en meer) nog altijd op zich laat wachten
iPhone Fold komt dit jaar: dit is wanneer we de aankondiging en release verwachten [update]
Wanneer komen de nieuwe iPads in 2026? Dit weten we tot nu toe
Eerste publieke beta van watchOS 26.5 voor testers is verschenen

iPhone Fold

De iPhone Fold wordt de eerste opvouwbare iPhone die Apple uit gaat brengen. De naam van dit opvouwbare toestel is nog niet bekend, maar wordt in het geruchtencircuit als iPhone Fold of iPhone Foldable aangeduid. Het wordt een iPhone met aan de voorkant een display, dat je als een boek openvouwt. Binnenin zit een groter iPad mini-achtig display, waarbij de vouw zo goed als onzichtbaar zou zijn. Opgevouwen zou het het formaat van een paspoort hebben. Er gaan al jarenlang geruchten over een opvouwbare iPhone, maar in 2026 zou hij dan echt gaan komen.

Alles wat we al weten over de iPhone Fold 'Dit wordt het scherm van de opvouwbare iPhone' Alle geruchten en verwachtingen voor de iPhone Foldable 'iPhone Fold krijgt grootste batterij ooit' Materiaal in de iPhone Fold: hier is hij van gemaakt

Concept van opengeklapte opvouwbare iPhone.

iPhone Ultra: ‘Dit wordt de naam van de eerste opvouwbare iPhone’

Nieuws 2 reacties
Opvouwbare iPhone

iPhone Fold komt dit jaar: dit is wanneer we de aankondiging en release verwachten [update]

Nieuws
iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Nieuwste geruchten over de opvouwbare iPhone: ‘Release volgt later dan eerder gedacht’

Nieuws 32 reacties
Concept van opengeklapte opvouwbare iPhone.

Opvouwbare iPhone wordt meer als een iPad: ‘Deze functies kun je straks gebruiken’

Nieuws 2 reacties
Opvouwbare iPhone

‘Deze tekeningen tonen hoe de iPhone Fold eruit gaat zien (met een unieke eigenschap)’

Nieuws
iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Gerucht: ‘Dit is hoe onzichtbaar de vouw wordt op de iPhone Fold

Nieuws 2 reacties

