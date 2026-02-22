Welk Netflix-abonnement is geschikt voor mij? Dit zijn de opties

Netflix biedt een aantal verschillende vormen van abonnement aan, waarbij je het zo bont kan maken als je zelf wil. Wij zetten de verschillen voor je op een rijtje.

Streamingdienst Netflix was de eerste in een hele rits aan streamingdiensten die in ons land beschikbaar kwam en is met afstand in Nederland ook de grootste streamingdienst voor video. Om deze dienst te bekijken heb je een abonnement nodig, maar wat zijn je keuzes anno 2026?

Wat kost een Netflix-abonnement?

In Nederland en België biedt Netflix drie abonnementen: Basic, Standaard en Premium. Tussen deze abonnementsvormen zitten duidelijke verschillen in gebruik, zoals de maximale beeldkwaliteit, het aantal downloads en het aantal schermen waarop je tegelijk kunt kijken. Hieronder zetten we de verschillende Netflix‑abonnementen op een rij, zodat je makkelijker kunt kiezen welke vorm het beste bij jou past.

Netflix Basic Netflix Standaard Netflix Premium Prijs per maand €9,99 (€10,99 in 🇧🇪) €15,99 (€16,99 in 🇧🇪) €20,99 (€21,99 in 🇧🇪) Beeldkwaliteit 720p (HD Ready) 1080p (Full HD) 4K (Ultra HD) + HDR Aantal schermen tegelijkertijd 1 2 4 Aantal apparaten met downloads 1 2 6 Aantal leden 0 1 2 Extra functies Ruimtelijke audio van Netflix

Qua betaling heb je bij Netflix weinig te kiezen, want in tegenstelling tot andere streamingdiensten kun je niet per jaar betalen. Waar je bij veel andere diensten met een jaarabonnement kunt besparen, is dat bij Netflix simpelweg geen optie.

Heeft Netflix reclame?

In Nederland en België heeft Netflix – in tegenstelling tot veel andere landen – geen speciaal abonnement met reclame. Elders bestaat er een goedkoper abonnement onder de naam Netflix Standard with ads, waarbij je vrijwel dezelfde voordelen krijgt als bij het Standaard-abonnement, maar dan tegen een lagere prijs in ruil voor reclame. Op het moment van schrijven is deze abonnementsvorm hier nog niet beschikbaar, maar het ligt voor de hand dat Netflix deze optie op termijn ook in Nederland en België kan introduceren.

Netflix delen

Netflix pakt het delen van accounts buiten je eigen huishouden sinds een paar jaar behoorlijk streng aan. Laat je anderen via jouw account kijken, dan verschijnt al snel een melding waarin staat dat het apparaat geen deel uitmaakt van hetzelfde huishouden.

Om dit te controleren kijkt Netflix naar de IP-adressen van de apparaten die inloggen. Op basis daarvan wordt één adres als hoofdlijn aangewezen en wordt gecontroleerd of andere apparaten wél of niet tot hetzelfde huishouden horen.

Extra lidplekken

Mocht je je account toch willen delen, dan kun je bij een Standaard- of Premium-abonnement een extra lidplek aan je Netflix-account toevoegen. Voor elke extra lidplek betaal je een maandelijkse toeslag, waardoor de kosten er als volgt uitzien:

Standaard: €15,99 per maand + €4,99 per maand per plek; maximaal 1 extra lid

Premium: €20,99 per maand + €4,99 per maand per plek; maximaal 2 extra leden

Wij hebben een speciale tip geschreven over hoe je extra leden toevoegt aan je Netflix-huishouden.

Bekijk ook Zo voeg je in Netflix extra leden buiten je eigen huishouden toe Als je je Netflix-account deelt buiten je eigen huishouden, is het de bedoeling om deze gebruikers tegen betaling aan te melden als extra leden voor je Netflix-account. Maar hoe werkt het toevoegen van extra leden aan je Netflix-account? Hoe checkt Netflix of je je wachtwoord deelt en wat gebeurt er als je dit zonder betaling blijft doen?

Welk Netflix-abonnement is geschikt voor mij?

Als puntje bij paaltje komt, wil je gewoon ongestoord je serie kunnen kijken. Daarvoor heb je een abonnement nodig, maar welk Netflix-abonnement past bij wie?

Kijk je vooral in je eentje op je iPhone of iPad, dan is het Basic-abonnement een logische keuze. Je betaalt voor één kijker en kunt in 720p (HD) kijken en downloaden op één apparaat. Vind je beeldkwaliteit belangrijker en kijk je regelmatig op tv of laptop, dan is het Standaard-abonnement een betere optie: je krijgt dan Full HD-beeldkwaliteit (1080p), kunt op twee schermen tegelijk kijken en op twee apparaten downloaden.

Voor grote huishoudens of gezinnen die op meerdere schermen tegelijk willen kijken én een 4K-televisie met HDR hebben, is Premium het geschiktst. Daarmee kun je op vier apparaten tegelijk kijken, in 4K met HDR, op zes apparaten downloaden én krijg je daarbovenop ruimtelijke audio van Netflix.

Goedkoper Netflix-abonnement

Het kan zijn dat je na het lezen van dit artikel nog steeds vindt dat een Netflix‑abonnement te duur is. In dat geval kun je overwegen om Netflix via je provider af te sluiten. Zo biedt KPN bijvoorbeeld Netflix Basic gratis aan als extraatje bij Combivoordeel, mits je zowel een vaste als een mobiele aansluiting hebt. Bij Odido kun je met een Unlimited‑abonnement bovendien met korting de verschillende Netflix‑abonnementen afsluiten.