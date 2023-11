Gebruikers van een Homey kunnen vanaf nu hun statistieken ook in de iOS- en Android-app terugvinden. Voorheen kon je alleen via de webbrowser toegang krijgen tot je historische gegevens.

Met Homey Insights krijg je je historische gegevens van alle apparaten, apps en variabelen in Homey te zien. Op de desktop kreeg je deze grafieken en cijfers al op een mooie manier gepresenteerd in de webbrowser, maar je kunt ze nu ook bekijken op je smartphone. Zo zie je de temperatuurmetingen, energieverbruik, luchtvochtigheid, lichtsterkte, CO2 en nog veel meer. Het geldt voor alle gebruikers van een Homey Pro en voor iedereen met een Homey Premium-abonnement. Zij kunnen versie 7.5.0 van de iOS-app op hun iPhone installeren en krijgen dan meteen toegang tot de data.

Homey Insights in de iPhone-app

Insights worden lokaal op de Homey Pro bewaard en in de cloud voor abonnees van Homey Premium. Beide zijn volgens de fabrikant goed beveiligd. In een video is te zien hoe het werkt met Homey Insights op je mobiele device. Je kunt bijvoorbeeld de statistieken voor het afgelopen jaar, de afgelopen maand of de laatste 7 dagen bekijken. Verder kun je de data filteren en de stats van een bepaalde periode opvragen.

Homey Pro (begin 2023) is het nieuwste model van de smart home-centrale, die ervoor zorgt dat je bijna alle accessoires van alle fabrikanten kunt koppelen. De Pro-versie kost 400 euro en is geschikt voor 50.000 gekoppelde producten; genoeg om je smart home helemaal te vullen met accessoires. In onze Homey Pro review lees je er meer over.