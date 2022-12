We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Slow Horses (S02)

Sinds april kun je kijken naar de spionagethriller Slow Horses op Apple TV+. Nu is er een tweede seizoen, met opnieuw Gary Oldman als Jackson Lamb, een door de wol geverfde MI5 agent. De serie is gebaseerd op de boeken van Mick Herron. Andere terugkerende acteurs zijn Jack Lowden, Kristin Scott Thomas en Jonathan Pryce. Het nieuwe seizoen bestaat uit zes afleveringen, waarvan je er nu al twee kunt kijken. Apple heeft ook al goedkeuring gegeven voor seizoen drie en vier.

Bekijken: Slow Horses

Het leven van een Loser 2 – Vette pech!

Te zien bij: Disney+

De capriolen van de hopeloos onzekere en onhandige scholier Bart Botermans gaan door in “Het Leven van een Loser 2: Vette Pech”, met deze keer de nadruk op zijn ingewikkelde relatie met zijn oudere broer Rick. Rick, een middelbare scholier, is lui en ongedisciplineerd en besteedt veel te veel tijd aan repeteren met zijn rockband Folle Luyer. En hoewel hij Bart graag kwelt, houdt hij diep vanbinnen uiteindelijk wel heel veel van zijn jongere broer.

My Unorthodox Life (S02)

Te zien bij: Netflix

Realityserie over Julia Haart, die vroeger deel uitmaakte van een ultraorthodoxe joodse gemeenschap. Inmiddels is ze daaruit ontsnapt en runt ze haar eigen bedrijf.

Archer (S13)

Te zien bij: Netflix

De zachte, stijlvolle spion Archer mag dan wel de vette gadgets hebben, maar hij heeft nog steeds problemen tijdens het contact met zijn baas, die ook zijn moeder is.

My Name Is Vendetta

Te zien bij: Netflix

Een voormalige huurmoordenaar voor de maffia vlucht met zijn dochter naar Milaan nadat oude vijanden zijn vrouw en zwager hebben gedood. Daar plannen ze hun wraak.

Scrooge: A Christmas Carol

Te zien bij: Netflix

Op een koude kerstavond wordt de grote vrek Ebenezer Scrooge geconfronteerd met zijn verleden. Hij heeft één nacht om zijn toekomst te veranderen, voordat het te laat is.

Branson (S01E01)

Te zien bij: HBO Max

Branson neemt de kijker mee in het avontuurlijke leven van zakenman Richard Branson. De vierdelige HBO Original-docuserie is geregisseerd door Chris Smith (100 Foot Wave).

Wrong Place

Te zien bij: HBO Max

Een methamfetamine-kok jaagt op de voormalige politiechef van een klein stadje om hem het zwijgen op te leggen voordat hij een ooggetuige verklaring kan afleggen tegen zijn familie, maar uiteindelijk komt hij voor meer te staan dan waar hij op had gerekend.

Your Christmas or Mine?

Te zien bij: Amazon Prime Video

Studenten Hayley en James zijn jong en verliefd. Na hun afscheid voor Kerstmis op een Londens treinstation nemen ze allebei dezelfde dwaze beslissing om van trein te wisselen en elkaar te verrassen. Terwijl ze elkaar op het station passeren, zijn ze zich er totaal niet van bewust dat ze zojuist van kerstmis hebben geruild. Hayley komt aan in een groot herenhuis in een klein dorpje op het platteland van Gloucester en treft daar een plek aan waar Kerstmis niet bestaat, terwijl James naar het noorden gaat naar een kleine twee-onder-een-kapwoning in Macclesfield en daar het warme en chaotische feestgedruis aantreft dat alleen een grote familie Kerstmis kan brengen. Wanneer het hele land bedekt is met de grootste sneeuwval ooit, komen onze geliefden in de meest manische tijd van het jaar vast te zitten. Kersttradities worden op hun kop gezet, geheimen worden onthuld en familiewaarheden worden verteld met hilarische gevolgen. Het stel realiseert zich dat er veel is dat ze niet van elkaar weten. Zullen ze in staat zijn om op tijd terug te wisselen voor eerste kerstdag? En zal de prille relatie van Hayley en James het redden tot het nieuwe jaar?

Rasti Rostelli: The Show Must Go On (S01)

Te zien bij: Videoland

Rasti Rostelli, echte naam Roland van den Berg, groeide in de jaren 90 uit tot de beroemdste hypnotiseur van Europa. Hij hypnotiseert in die tijd 60.000 mensen en geeft zo’n 10.000 shows. Maar hij krijgt ook veel kritiek te verduren. Zo zou hij mensen voor gek zetten en zijn de shows levensgevaarlijk. Onlangs is hij weer begonnen met zijn shows en leidt hij een nieuwe generatie hypnotiseurs op.

Murder at Yellowstone City

Te zien bij: Pathé Thuis

Voormalige slaaf Cicero arriveert in Yellowstone City, een desolate stad die in verval is geraakt. Op diezelfde dag wordt een plaatselijke goudzoeker vermoord. Cicero wordt gearresteerd voor de moord.