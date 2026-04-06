De MacBook Neo is de goedkoopste MacBook ooit, maar hoe legt dit model het af tegen de MacBook Air uit 2025? Wij zetten de verschillen voor je op een rijtje.

Doordat de MacBook Air M5 beschikbaar is, zakt de voorganger uit 2025 in prijs. Hierdoor komt deze middensegment-MacBook steeds dichter in de buurt van de budgetvriendelijke MacBook Neo. Wij vergelijken deze twee MacBooks nu en geven advies over welke MacBook geschikt is voor jou.

Verschillen MacBook Neo vs MacBook Air M4

#1 Prestaties: A18 Pro- vs M4-chip

De MacBook Neo draait op Apple’s A18 Pro-chip, dezelfde processor die je ook in de iPhone 16 Pro vindt. Daarmee wijkt hij duidelijk af van andere Macs, die allemaal gebruikmaken van de M-serie. De MacBook Air M4 is uitgerust met een M4-chip uit 2025, een stuk krachtiger en specifiek ontwikkeld voor computers. Dankzij de hogere rekenkracht en het grotere aantal GPU-cores kan de MacBook Air veel beter uit de voeten met veeleisende taken en zwaardere grafische toepassingen.

In de praktijk merk je dat de MacBook Air M4 op prestatievlak duidelijk boven de MacBook Neo staat. Bij grafische klussen en intensieve software loopt de Neo sneller tegen zijn grenzen aan. Gebruik je je laptop vooral voor tekstverwerking, internetten, mailen en muziek of video streamen, dan is de MacBook Neo echter ruim voldoende.

MacBook Neo A18 Pro MacBook Air M4 Chip A18 Pro M4 CPU 6-core CPU met 2 performance-cores en 4 efficiency-cores 10-core CPU met 4 performance cores en 6 efficiency-cores GPU 5-core GPU Tot 10-core GPU Ray tracing ✅ ✅ Neural Engine ✅ 16-core ✅ 16-core Geheugenbandbreedte 60 GB/s 120 GB/s

#2 Werkgeheugen: 8 GB is het limiet bij de MacBook Neo

In elke MacBook stopt Apple een vaste hoeveelheid werkgeheugen (RAM), die deels bepaalt hoe soepel je laptop blijft draaien met veel programma’s tegelijkertijd. Bij de MacBook Neo is dat 8 GB, gekoppeld aan de A18 Pro-chip. Dit geheugen is niet uit te breiden.

Zodra je zwaardere apps draait of veel taken tegelijk uitvoert, zal de MacBook Neo sneller aan zijn limiet zitten. Het systeem wijkt dan uit naar zogeheten swapgeheugen: een deel van de SSD wordt tijdelijk gebruikt als extra werkgeheugen. Vooral als de interne opslag al flink gevuld is, kan dat voor duidelijke vertragingen zorgen.

De MacBook Air M4 is op dit vlak een stuk flexibeler. Standaard krijg je 16 GB RAM en bij bestelling kun je dit verhogen naar 24 GB of 32 GB. Daarmee is de MacBook Air veel beter voorbereid op de langere termijn, bijvoorbeeld als je later met professionele software aan de slag gaat, intensiever multitaskt of met grote bestanden en projecten werkt.

MacBook Neo A18 Pro MacBook Air M4 8 GB RAM ✅ ❌ 16 GB RAM ❌ ✅ 24 GB RAM ❌ ✅ 32 GB RAM ❌ ✅

#3 Scherm: MacBook Air ziet er beter uit

De MacBook Neo heeft een 13-inch display en is daardoor net wat kleiner dan de MacBook Air M4, die een 13,6-inch scherm heeft. Dat verschil lijkt klein, maar op de MacBook Air heb je toch iets meer werkruimte, bijvoorbeeld bij het naast elkaar zetten van vensters.

De MacBook Air loopt ook voorop als het gaat om schermkwaliteit. De resolutie ligt iets hoger, kleuren worden nauwkeuriger weergegeven en dankzij functies als True Tone ogen beelden rustiger en natuurlijker. Beide modellen halen een maximale helderheid van 500 nits, waardoor ze in fel verlichte ruimtes of bij daglicht even goed leesbaar blijven.

Qua vormgeving oogt het scherm van de MacBook Air moderner. Door de notch aan de bovenkant zijn de schermranden dunner, waardoor er meer ruimte overblijft voor je inhoud en het geheel strakker oogt dan bij de MacBook Neo. Het scherm van de MacBook Neo is meer dan voldoende voor dagelijks gebruik, maar wie waarde hecht aan een verfijnder en moderner display is bij de MacBook Air duidelijk beter uit.

#4 Opslag: MacBook Air biedt meer mogelijkheden (voor wie het wil)

Opslagruimte speelt een grote rol in hoe prettig je een MacBook kunt gebruiken. Beide modellen starten met 256 GB opslag, wat voor veel mensen voldoende is voor dagelijks gebruik zoals internetten, mailen en het bewaren van documenten en foto’s. Het echte verschil zit in hoe ver je kunt doorgroeien: de MacBook Neo is alleen te configureren met 256 GB of 512 GB, terwijl je de MacBook Air daarnaast ook nog kunt nemen met 1 TB of zelfs 2 TB opslagruimte. Voor die extra capaciteit betaal je natuurlijk wel een flinke meerprijs.

#5 Camera, speakers en microfoons: hier wordt bezuinigd

Naast prestaties en scherm zijn ook de ingebouwde camera, speakers en microfoons belangrijke onderdelen van een MacBook. De MacBook Neo heeft twee speakers met ondersteuning voor ruimtelijke audio en Dolby Atmos, wat voor een degelijk en ruimtelijk geluid zorgt. De MacBook Air gaat hier nog een stap verder met een vierspeakersysteem dat voller en rijker klinkt. Ben je iemand die vooral met AirPods luistert, dan zul je dit verschil in het dagelijks gebruik minder nadrukkelijk merken.

De webcams van de MacBook Neo en MacBook Air M4 liggen qua resolutie en scherpte dicht bij elkaar, maar de MacBook Air heeft een troef in handen met Middelpunt. Dankzij de grotere beeldhoek en slimme kadrering blijf je automatisch centraal in beeld, zelfs als je wat beweegt of iets opzij gaat zitten. Ook wanneer er twee personen achter de MacBook plaatsnemen, zorgt Center Stage ervoor dat jullie netjes in beeld blijven. De MacBook Neo beschikt over een 1080p FaceTime-camera, die prima voldoet voor videobellen en online meetings, maar zonder die extra slimme snufjes.

Op het gebied van microfoons heeft de MacBook Air M4 een kleine voorsprong: drie microfoons tegenover twee in de MacBook Neo. Dat kan in theorie zorgen voor iets betere stemisolatie en verstaanbaarheid, al zal het verschil voor veel gebruikers in alledaagse gesprekken niet spectaculair groot zijn.

#6 Toetsenbord en trackpad: subtiele verschillen op de MacBook Neo

Bij een laptop draait veel om het toetsenbord en het trackpad, en juist daar lopen de MacBook Neo en MacBook Air uit elkaar. Beide modellen zijn uitgerust met een Magic Keyboard met schaarmechanisme, waardoor het typegevoel grotendeels overeenkomt.

De grootste verschillen zitten in de extra’s. De MacBook Air heeft standaard toetsenbordverlichting, zodat je ook in het donker comfortabel kunt typen. Bij de MacBook Neo ontbreekt die verlichting. Ook op het gebied van Touch ID is er onderscheid: op de MacBook Air zit de vingerafdruksensor op elke uitvoering, terwijl je bij de MacBook Neo alleen in de 512GB-variant een Touch ID-knop krijgt.

Ook de trackpads pakken het anders aan. De MacBook Air gebruikt een Force Touch-trackpad: het oppervlak blijft feitelijk stil, terwijl een trillingsmotor de klik nabootst en extra drukgevoelige functies mogelijk maakt. De MacBook Neo heeft een klassiek Multi‑Touch-trackpad dat fysiek indrukt bij een klik, waardoor je het oppervlak echt naar beneden duwt wanneer je klikt.

#7 Poorten en externe schermen: geen gebakken lucht op de MacBook Air M4

Aan de linkerkant van de MacBook Air M4 vind je twee Thunderbolt 4-poorten. Daarop kun je niet alleen randapparatuur aansluiten, maar ook meerdere externe schermen. Een enkel display tot 8K wordt ondersteund, of twee monitoren tot 6K bij 60 Hz. Daarnaast heeft de MacBook Air een hoofdtelefoonaansluiting met versterkte output voor koptelefoons met een hoge impedantie, waardoor geschikte hoofdtelefoons duidelijk beter tot hun recht komen.

De poorten van de MacBook Neo.

De MacBook Neo is eenvoudiger uitgevoerd. Dit model heeft twee usb‑c-poorten zonder Thunderbolt, waarvan er één USB 3-snelheden ondersteunt. Daarmee kun je een extern scherm tot 4K bij 60Hz aansluiten. Omdat er geen MagSafe-oplader aanwezig is, gebruik je een van deze usb‑c-poorten ook voor het opladen. Er is wel een standaard koptelefoonaansluiting, maar die biedt niet dezelfde geavanceerde ondersteuning als bij de MacBook Air M4.

MacBook Neo A18 Pro MacBook Air M4 MagSafe ❌ ✅ Aantal usb-c-poorten 2 2 Specificaties 1x USB 3; 1x USB 2 2x Thunderbolt 4 Koptelefoon Mini-jack Mini-jack met geavanceerde onder­steuning voor koptelefoons met een hoge impedantie

#8 Batterijduur en opladen: MacBook Air heeft de grootste

Hoewel de MacBook Neo en MacBook Air M4 qua formaat nauwelijks voor elkaar onderdoen, zit er wel een duidelijk verschil in de accu. In de MacBook Neo is een kleinere batterij geplaatst, goed voor tot ongeveer 11 uur draadloos internetten en tot zo’n 16 uur videostreamen. De MacBook Air M4 gaat een stap verder en haalt naar schatting tot 15 uur surfen en zo’n 18 uur video afspelen op één lading.

In de praktijk kun je met de MacBook Air M4 dus merkbaar langer doorwerken zonder oplader in de buurt. Daar komt bij dat dit model via MagSafe snelladen ondersteunt, waardoor je batterij in korte tijd weer een flink stuk gevuld is. De MacBook Neo haalt ondanks de bescheiden accu nog steeds moeiteloos een normale werk- of studiedag, maar de Air biedt simpelweg wat meer ademruimte.

MacBook Neo A18 Pro MacBook Air M4 Draadloos internetten Tot 11 uur Tot 15 uur Video streamen Tot 16 uur Tot 18 uur Wattuur 36,5 wattuur 53,8 wattuur Snelladen ❌ ✅ Batterijcycli 1000 1000

#9 Design: MacBook Neo is veel opvallender

Wat de MacBook Neo echt opvallend maakt vergeleken met de MacBook Air, is het speelse kleurgebruik. Je kunt de Neo krijgen in zilver, blos (zachtroze), citrus (groengeel) en indigo (blauw), terwijl de MacBook Air het houdt bij de meer ingetogen tinten zilver, sterrenlicht (beige), middernacht (donkerblauw) en hemelsblauw (lichtblauw). Beide laptops zijn uitgevoerd in aluminium en hebben het herkenbare, slanke MacBook‑ontwerp.

Kijk je naar de afwerking, dan zie je dat de MacBook Neo net wat meer flair heeft. Het toetsenbord is namelijk in dezelfde kleurstijl uitgevoerd als de behuizing, terwijl de MacBook Air altijd zwarte toetsen heeft. Door het 13,0‑inch scherm is de MacBook Neo bovendien iets kleiner en compacter dan de MacBook Air M4 met zijn 13,6‑inch display.

MacBook Neo A18 Pro MacBook Air M4 Hoogte 1,27 cm 1,13 cm Breedte 29,75 cm 30,41 cm Diepte 20,64 cm 21,5 cm Gewicht 1,23 kg 1,24 kg Kleuren – Zilver

– Blos (zachtroze)

– Citrus (groengeel)

– Indigo (blauw) – Zilver

– Sterrenlicht (beige)

– Middernacht (donkerblauw)

– Hemelsblauw (lichtblauw)

#10 Prijs: MacBook Air M4 komt in de buurt

Op veel van de bovenstaande punten komt de MacBook Air M4 als winnaar uit de bus, met een overduidelijke uitzondering: de prijs. Hoewel de MacBook Air M4 niet langer rechtstreeks bij Apple verkrijgbaar is, wordt hij nog wel door verschillende retailers aangeboden. Het instapmodel kost daar op het moment van schrijven ongeveer €900. De eenvoudigste MacBook Neo is bij Apple geprijsd op €699, en zelfs €599 in de Apple-onderwijsstore. Daarmee blijft de MacBook Neo ruim driehonderd euro goedkoper dan de MacBook Air M4 en is deze aanzienlijk goedkoper.

Conclusie MacBook Neo vs MacBook Air M4

Waar het verschil tussen de MacBook Neo en MacBook Air M5 nog enkele honderden euro’s bedraagt, is het prijsverschil tussen de MacBook Neo en de MacBook Air M4 inmiddels een stuk kleiner. Het is daarom logisch om ook deze twee modellen naast elkaar te leggen.

Leg je de specificaties naast elkaar, dan zie je dat de MacBook Air M4 duidelijk de krachtigere machine is. Dankzij de snellere chip en de grotere hoeveelheid werkgeheugen leent dit model zich beter voor zwaardere taken. De MacBook Neo scoort dan weer met zijn compactere vormfactor, frisse kleur en lagere prijs.

Heb je een wat ruimer budget, dan adviseren we toch om voor de MacBook Air M4 te kiezen. Door de krachtigere specificaties is dit model in onze ogen een stuk toekomstbestendiger en kun je beter uit de voeten met veeleisende apps en grotere werkbestanden. Is dat budget er nu niet, dan heb je met de MacBook Neo alsnog een uitstekende laptop voor alledaagse taken of studie.

Ga de MacBook Neo kopen als…

…je de goedkoopste en kleinste MacBook zoekt.

…je een leuk, fris, nieuw kleurtje wil.

…je nog nooit eerder een MacBook gehad hebt.

…je alleen maar wil browsen, films kijken, mailen, af en toe een spelletje wil doen en ook geen plannen hebt om hem meer en zwaarder te gaan gebruiken.

Ga de MacBook Air M4 kopen als…