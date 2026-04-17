De MacBook Neo lijkt erg in trek te zijn. Althans, als je Apple's levertijden mag geloven. Apple's nieuwe budgetmodel is grotendeels uitverkocht, maar wij vertellen je waar je er nog wel een kunt scoren.

Wil je nu een MacBook Neo bestellen, dan moet je bij Apple wachten tot mei. Op het moment van schrijven is slechts een paar uitvoeringen nog op te halen bij de Apple Store. Voor thuislevering wacht je minimaal tot 5 mei. Wie daar niet op wil wachten, koopt bij een andere aanbieder. Wij hebben de levertijden voor je op een rij gezet.

MacBook Neo ongekend populair

Het is niet gek dat een nieuwe MacBook met een historisch lage prijs snel uitverkoopt. Mensen grijpen hun kans om voor een relatief laag bedrag toch een volwaardige MacBook in huis te halen. Zoals wij in onze MacBook Neo review schreven, krijg je veel waar voor je geld. Het model is honderden euro’s goedkoper dan de MacBook Air en is serieuze concurrentie voor Windows-laptops. Apple hoeft er echter niet veel aan te verdienen, want als je eenmaal Apple hebt, is de kans groot dat je blijft.

Apple’s CEO Tim Cook schreef eerder al dat er nog nooit zoveel nieuwe Mac-gebruikers waren als tijdens het eerste verkoopweekend van de MacBook Neo. Het gebeurt echter niet vaak dat een Mac uitverkocht raakt. Doorgaans heeft Apple heel goede bevoorrading en raken alleen de allernieuwste iPhones uitverkocht na de verkoopstart. En zelfs dat gaat de afgelopen jaren steeds beter.

Mac just had its best launch week ever for first-time Mac customers. We love seeing the enthusiasm! — Tim Cook (@tim_cook) March 20, 2026

Winkels met MacBook Neo voorraad

Op dit moment kun je alle modellen nog volop krijgen bij andere winkels. Zo kun je een MacBook Neo kopen bij Coolblue en deze morgen laten bezorgen of vandaag afhalen. Heb je geen winkel in de buurt, dan kun je ook een MacBook Neo bij MediaMarkt bestellen en snel laten bezorgen.

