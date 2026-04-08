De MacBook Neo is zo'n doorslaand succes dat er nu al gewerkt wordt aan de opvolger van deze MacBook. Deze lost met de A19 Pro-chip een van de grootste problemen van zijn voorganger op.

De huidige MacBook Neo is nog maar net verkrijgbaar, maar achter de schermen wordt al gewerkt aan de volgende generatie. Volgens techjournalist Tim Culpan staat er voor volgend jaar een nieuwe MacBook Neo gepland met een A19 Pro‑chip én meer werkgeheugen. Daarmee zet Apple een forse stap voorwaarts voor zijn instap-MacBook.

MacBook Neo 2 krijgt A19 Pro-chip

In zijn nieuwsbrief schrijft Culpan dat Apple voor de volgende MacBook Neo een variant van de A19 Pro‑chip uit de iPhone 17 Pro‑modellen wil gebruiken. Dat heeft direct gevolgen voor het werkgeheugen: waar de huidige MacBook Neo nog 8GB werkgeheugen heeft door het gebruik van de A18 Pro, stijgt dit bij het nieuwe model naar 12GB, gelijk aan de iPhone 17 Pro‑serie.

Bij Apple’s iPhone-chips, die in de MacBook Neo gebruikt wordt, is het werkgeheugen altijd gekoppeld aan de chip zelf. Bij iPhones heb je dan ook nooit de mogelijkheid om extra werkgeheugen te kiezen, iets wat bij de Mac normaal gesproken wel kan. Dit is een van de beperkingen van de MacBook Neo, maar het zorgt er ook wel voor dat Apple bestaande chips kan hergebruiken en zo de prijs van de MacBook Neo laag blijft. Maar het goede nieuws van een upgrade naar de A19 Pro-chip is dan dus wel dat het werkgeheugen van 8GB RAM naar 12GB RAM gaat.

De extra RAM komt wat ons betreft als geroepen. De slechts 8GB werkgeheugen in het huidige model hebben we in onze review van de MacBook Neo als groot nadeel omschreven, helemaal als je met veel apps tegelijk werkt. Dat zorgt voor vertragingen, haperingen en andere beperkingen binnen het gebruik, helemaal in combinatie met de langzamere ssd-opslag. De MacBook Neo gebruikt namelijk ssd-opslag als tijdelijk werkgeheugen als alle beschikbare RAM al reeds gebruikt is. Maar doordat de lees- en schrijfsnelheid lager is, merk je dat in de prestaties.

Qua grafische prestaties lijkt Apple bij de MacBook Neo 2 dezelfde aanpak te kiezen als bij het huidige model. In de iPhone 17 Pro‑modellen heeft de A19 Pro een 6‑core GPU, maar voor de MacBook Neo 2 zou Apple (net als bij de huidige MacBook Neo) kiezen voor een “binned” variant met een 5‑core GPU. Dit zijn ‘afgedankte’ exemplaren van de oorspronkelijke iPhone-chip, waarbij de GPU een werkende core mist. Mogelijk krijgt de MacBook Neo 2 wel de Neural Accelerators van de A19 Pro-chip, waardoor de grafische prestaties toch een boost kunnen krijgen.

MacBook Neo is een doorslaand succes

Wat Culpan in zijn nieuwsbrief ook schrijft, is dat Apple met de MacBook Neo een enorm succes in handen heeft. Maar dit zorgt wel voor luxeproblemen. De laptop maakt zoals eerder gezegd gebruik van zogenoemde “binned” A18 Pro‑chips. Voor Apple zijn deze chips een stuk goedkoper, omdat deze anders in de prullenbak (vandaar de term “binned”) zouden belanden. Dit zorgt er mede voor dat de budgetvriendelijke vanafprijs van €699,- mogelijk is. De MacBook Neo verkoopt echter zó goed dat de voorraad van deze “binned” 5‑core GPU A18 Pro‑chips volgens Culpan sneller slinkt dan gepland, terwijl de opvolger met A19 Pro‑chip nog niet klaar is.

Juist dat zorgt voor een ongemakkelijke luxepositie. Extra A18 Pro‑productie opstarten is duur en drukt de marges, net als het eerder inzetten van een A19 Pro‑chip zonder voldoende binned voorraad. Andere opties – zoals het schrappen van het goedkoopste model of tijdelijk minder voorraad aanbieden – zijn commercieel onaantrekkelijk, omdat Apple de scherpe adviesprijs juist inzet als belangrijkste troef om deze MacBook aan de man te brengen.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fan

Gemaakt voor iedere Apple-fan Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar

Wanneer komt de MacBook Neo 2

Dat de MacBook Neo ooit een opvolger met A19 Pro‑chip zou krijgen, stond eigenlijk al vast. De vraag was alleen wanneer. In zijn nieuwsbrief meldt Culpan nu dat een bron uit de toeleveringsketen een concreet tijdvak heeft genoemd: volgens deze informatie verschijnt de tweede generatie MacBook Neo in 2027.

Tot die tijd lijkt het er dus op dat de eerste generatie MacBook Neo nu al een geslaagd product is – zó succesvol zelfs dat Apple de productie moet opschroeven en de opvolger met A19 Pro‑chip en 12GB RAM nu alvast voorbereidt. Ondertussen vind je de huidige MacBook Neo ruim op voorraad bij diverse winkels.